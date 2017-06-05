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Открытие Белагро: белорусам пожелали урожая на полях и в семьях

06.06.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Церемония открытия международной специализированной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2017" состоялась стоическом центре в поселке Щомыслица под Минском, передает корреспондент Sputnik. 

В торжественном мероприятии приняли участие премьер Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Молдовы Павел Филип, а также представители белорусского правительства. 

"Беларусь входит в пятерку экспортеров молочной продукции, и нам необходимо постоянно находиться на передовых рубежах и соответствовать конкуренции. Выставка является поводом и способом свершить позиции и посмотреть на конкурентов и партнеров", – сказал Кобяков, открывая выставку.

В свою очередь вице-премьер Беларуси Михаил Русый, который курирует в правительстве аграрный сектор и является главой оргкомитета выставки, пожелал ее участникам "урожая на полях и урожая в семьях". 

После завершения торжественной церемонии премьерам Беларуси и Молдовы поднесли хлеб-соль, которые, как отметили ведущие, были "выращены на колосистых белорусских полях".

Открытие Белагро: белорусам пожелали урожая на полях и в семьях
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьерам Беларуси и Молдовы поднесли хлеб-соль

Примечательно, что перед открытием выставки известная белорусская певица Анжелика Агурбаш, супруг которой занимается производством колбасных изделий, исполнила белорусский хит "Белая Русь". Песня была встречена аплодисментами. Представители вип-делегаций снимали выступление на камеры своих мобильных телефонов, а те, кто говорит по-русски, переводили слова песни иностранным коллегам.

Открытие Белагро: белорусам пожелали урожая на полях и в семьях
© Sputnik / Виктор Толочко
Выступление Анжелики Агурбаш
 
Теги: Минск
 
 
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В церемонии открытия выставки приняли участие правительственная делегация Молдовы, представители российских регионов и белорусское правительство.

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