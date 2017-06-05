Открытие Белагро: белорусам пожелали урожая на полях и в семьях

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Церемония открытия международной специализированной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2017" состоялась стоическом центре в поселке Щомыслица под Минском, передает корреспондент Sputnik.

В торжественном мероприятии приняли участие премьер Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Молдовы Павел Филип, а также представители белорусского правительства.

"Беларусь входит в пятерку экспортеров молочной продукции, и нам необходимо постоянно находиться на передовых рубежах и соответствовать конкуренции. Выставка является поводом и способом свершить позиции и посмотреть на конкурентов и партнеров", – сказал Кобяков, открывая выставку.

В свою очередь вице-премьер Беларуси Михаил Русый, который курирует в правительстве аграрный сектор и является главой оргкомитета выставки, пожелал ее участникам "урожая на полях и урожая в семьях".

После завершения торжественной церемонии премьерам Беларуси и Молдовы поднесли хлеб-соль, которые, как отметили ведущие, были "выращены на колосистых белорусских полях".



© Sputnik / Виктор Толочко Премьерам Беларуси и Молдовы поднесли хлеб-соль

Примечательно, что перед открытием выставки известная белорусская певица Анжелика Агурбаш, супруг которой занимается производством колбасных изделий, исполнила белорусский хит "Белая Русь". Песня была встречена аплодисментами. Представители вип-делегаций снимали выступление на камеры своих мобильных телефонов, а те, кто говорит по-русски, переводили слова песни иностранным коллегам.



© Sputnik / Виктор Толочко Выступление Анжелики Агурбаш