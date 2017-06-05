Лишний вес есть у 60% белорусов

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Избыточную массу тела имеют 60,6% белорусов, сообщила во вторник журналистам главный внештатный эндокринолог Минздрава Беларуси Алла Шепелькевич.



© Pixabay Педиатры обеспокоены ростом числа подростков с лишним весом

Здоровье и привычки белорусов были исследованы Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения в рамках STEPS — изучения факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний.

В выводах по итогам STEPS немало интересного — например изучен и вес белорусов. По результатам исследования, избыточную массу тела имеют 60,6% населения.

Ожирение есть у каждого четвертого жителя Беларуси — 25,4%. Висцеральное ожирение зафиксировано у 42% мужчин и 63,5% женщин в стране.

Проблемы во многом кроются и в питании: лишь четверть белорусов ест необходимое количество фруктов и овощей, а количество соли в день составляет десять грамм — в два раза больше, чем норма ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, распространенность ожирения среди подростков достаточно заметно увеличилась в ряде стран Европы. Стали чаще болеть ожирением европейцы всех возрастов и национальностей — например, в России этот показатель вырос за последние годы в два раза, что вызывает серьезные опасения среди медиков.