ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лишний вес есть у 60% белорусов

06.06.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Избыточную массу тела имеют 60,6% белорусов, сообщила во вторник журналистам главный внештатный эндокринолог Минздрава Беларуси Алла Шепелькевич.

Лишний вес есть у 60% белорусов
© Pixabay
Педиатры обеспокоены ростом числа подростков с лишним весом

Здоровье и привычки белорусов были исследованы Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения в рамках STEPS — изучения факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний.

В выводах по итогам STEPS немало интересного — например изучен и вес белорусов. По результатам исследования, избыточную массу тела имеют 60,6% населения.

Ожирение есть у каждого четвертого жителя Беларуси — 25,4%. Висцеральное ожирение зафиксировано у 42% мужчин и 63,5% женщин в стране.

Проблемы во многом кроются и в питании: лишь четверть белорусов ест необходимое количество фруктов и овощей, а количество соли в день составляет десять грамм — в два раза больше, чем норма ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, распространенность ожирения среди подростков достаточно заметно увеличилась в ряде стран Европы. Стали чаще болеть ожирением европейцы всех возрастов и национальностей — например, в России этот показатель вырос за последние годы в два раза, что вызывает серьезные опасения среди медиков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожирением в Беларуси страдает каждый четвертый, а висцеральным - почти каждый второй.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бывший главный механик гаража больницы реабилитации "Аксаковщина" приговорен к 7 годам колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика