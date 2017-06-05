Суд Минского района приговорил бывшего главного механика гаража республиканской клинической больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина» к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет БЕЛТА .

Суд признал бывшего руководителя подразделения больницы виновным в получении взятки и повторном получении взятки (ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК Беларуси). У него конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности сроком на пять лет. Также мужчина заплатит в пользу государства более Br 6 тыс. эквивалентно неосновательно приобретенной выгоде от взяток.

Руководитель на протяжении пяти лет получал взятки от подчиненных за разрешение им совмещать должности и соответственно иметь больший заработок. Так, около 10% от дополнительного заработка работники гаража отдавали начальнику. Кроме этого, главный механик получал взятки за решение вопроса о поощрении премиями. При получении премии работники должны были передавать ее часть своему руководителю. В противном случае он грозил перестать премировать подчиненных даже за фактически выполненную работу.

Незаконная деятельность носила систематический характер, но сам обвиняемый признал только один эпизод из 24 вменяемых.