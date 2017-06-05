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От мячей до бадминтона и тенниса. В парке Победы заработал бесплатный прокат спортинвентаря

06.06.2017 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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С сегодняшнего дня и до конца июля в минском парке Победы можно бесплатно взять на время мячи, наборы для бадминтона, фрисби и пляжного тенниса. А чуть позже такая услуга появится еще в нескольких парках города, рассказали в компании «Боржоми», которая реализует этот проект.


Пункты проката представляют собой двухметровые жестяные "банки удовольствий" со спортинвентарем, который можно будет бесплатно брать в парке Победы уже 6 июня с 16 часов. Для этого нужно показать паспорт или другой удостоверяющий личность документ инструктору, чтобы тот переписал ваши данные. Платить ничего не нужно.

Горожанам доступно до 10 наборов для бадминтона, фрисби, пляжного тенниса и столько же мячей для волейбола. Кроме того, желающим предложат твистер, карточные игры типа уно, воздушного змея и шахматы.

Инструкторы будут не только выдавать все необходимое, но и помогут разобраться с правилами или собрать команду для игры. По подсчетам организаторов, одновременно пользоваться услугами пункта проката смогут 50−100 человек.

Первые точки находятся в двух местах парка Победы: на городском пляже и на острове Комсомольцев возле велодорожки. Они открыты по будням с 16:00 до 21:00, а по выходным весь день с 10 утра.

Затем пункты проката появятся в Парке Горького, Лошице, Чижовке и на новой набережной Свислочи у Троицкого. Организаторы планируют, что этими услугами за лето воспользуется не меньше 10 тысяч человек.

 
 
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Одновременно пользоваться услугами проката смогут 50−100 человек.

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