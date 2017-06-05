Взыскано более 80 тысяч рублей. КГК проверил работу гомельского Дворца водных видов спорта

Во время проверки Комитет госконтроля установил несколько фактов нарушения законодательства при организации учебно-тренировочного процесса, незаконного получения бюджетных средств и неэффективного использования государственного имущества. По результатам проверки учреждение наказали на 83,5 тыс. рублей, рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.





С января 2017 года Дворец водных видов спорта осуществлял подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса без прохождения государственной аккредитации. Только после вмешательства КГК был получен необходимый сертификат Министерства спорта и туризма. Также к осуществлению педагогической деятельности в области физкультуры учреждением допускались лица, не имеющие на это права: два тренера-преподавателя без физкультурного образования, один тренер-преподаватель, не осуществлявший педагогическую деятельность более четырех лет.

Бюджетные 65,6 тыс. рублей, полученные для основной деятельности, были незаконно использованы на оплату коммунальных услуг по внебюджетной деятельности и автомобильного топлива по сверхлимитному пробегу специального автомобиля, зарплаты по сверхнормативным штатным единицам. Кроме того, с января 2015 года в учреждении эксплуатировался легковой автомобиль сверх утвержденного Гомельским облисполком табеля. На содержание его использовали более 10 тыс. рублей из внебюджетных средств.

С февраля 2016 года во Дворце не используется по своему основному назначению установленная дорогостоящая автоматическая система судейства и электронного хронометража, отсутствует лицензионное ПО, что не позволяет проводить международные и другие лицензионные соревнования.