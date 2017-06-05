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Лезгинка, кулачные бои и оркестр. В субботу у Ратуши пройдет фестиваль народов России

06.06.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу в Верхнем городе пройдет второй в этом сезоне фестиваль национальной культуры — День многонациональной России. В Мингорисполкоме рассказали, чем это событие будет интересно горожанам.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Праздник будет проходить 10 июня с 13 до 18.00 возле Ратуши. На главной сцене выступят следующие артисты: хор русской песни имени А. Никитиной, фольклорный татаро-башкирский ансамбль «Лейсян», чувашский вокально-инструментальный ансамбль «Хамр — Ял», танцевальный ансамбль «Легенды Кавказа», руководители и участники которого проведут для желающих мастер-классы по лезгинке.

Специальные гости праздника — Пермский губернский оркестр, ансамбль народной песни «Хмель» (Нижний Новгород) и солисты хорового коллектива «Маэстро» (Санкт — Петербург).

На фестивале также будет работать детская площадка с разными игровыми программами. Во время праздника в том числе организуют выставки традиционной народной культуры и национальных костюмов представителей татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. Организаторы надеются, что интересными для зрителя станут русские кулачные бои клуба «Берсек».

На протяжении всего праздника будет работать фудкорт с русскими, дагестанскими, чувашскими и татаро-башкирскими блюдами.

 
 
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Это будет уже второй фестиваль национальной культуры в этом сезоне.

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