Альпинисты развернули флаг «Мира» на пике Учителя

Юные альпинисты из Кыргызстана развернули на пике Учителя (4550 м) флаг Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Акция, приуроченная к 25-летию компании, стала первой среди нескольких запланированных: в ближайшее время флаги «Мира» появятся на самых известных вершинах планеты.

Восхождение в Кыргызстане примечательно тем, что участие в нем принимали подростки 12-15 лет, и покорение пика Учителя стало для них первым серьезным подъемом. Самыми тяжелыми оказались последние 150 м пути – сильная метель буквально сбивала ребят с ног.

«Мы шли туда из последних сил, ураганный ветер вымораживал насквозь, до костей продувал, - рассказывает инструктор по горному туризму Владимир Агафонов. - На вершине мы сначала сгрудились в кучку, минуты три отогревались, прикрывая друг друга от ветра. Потом нашли в себе силы, достали флаг, развернули и сфотографировались».

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была основана в 1992 году, и сегодня она играет ведущую роль в информационном пространстве стран СНГ и Грузии. В мае МТРК «Мир» запустила масштабную рекламную кампанию «Не только первые лица» в Москве. В течение 2017 года в разных городах Содружества пройдут и другие юбилейные мероприятия.