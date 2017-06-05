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Альпинисты развернули флаг «Мира» на пике Учителя

06.06.2017 15:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Юные альпинисты из Кыргызстана развернули на пике Учителя (4550 м) флаг Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Акция, приуроченная к 25-летию компании, стала первой среди нескольких запланированных: в ближайшее время флаги «Мира» появятся на самых известных вершинах планеты.

Восхождение в Кыргызстане примечательно тем, что участие в нем принимали подростки 12-15 лет, и покорение пика Учителя стало для них первым серьезным подъемом. Самыми тяжелыми оказались последние 150 м пути – сильная метель буквально сбивала ребят с ног.

«Мы шли туда из последних сил, ураганный ветер вымораживал насквозь, до костей продувал, - рассказывает инструктор по горному туризму Владимир Агафонов. - На вершине мы сначала сгрудились в кучку, минуты три отогревались, прикрывая друг друга от ветра. Потом нашли в себе силы, достали флаг, развернули и сфотографировались».

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была основана в 1992 году, и сегодня она играет ведущую роль в информационном пространстве стран СНГ и Грузии. В мае МТРК «Мир» запустила масштабную рекламную кампанию «Не только первые лица» в Москве. В течение 2017 года в разных городах Содружества пройдут и другие юбилейные мероприятия.

 
 
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Акция, приуроченная к 25-летию Межгосударственной телерадиокомпании, будет продолжена и на других вершинах планеты.

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