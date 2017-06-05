|
Альпинисты развернули флаг «Мира» на пике Учителя
06.06.2017 15:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Юные альпинисты из Кыргызстана развернули на пике Учителя (4550 м) флаг Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Акция, приуроченная к 25-летию компании, стала первой среди нескольких запланированных: в ближайшее время флаги «Мира» появятся на самых известных вершинах планеты.
Восхождение в Кыргызстане примечательно тем, что участие в нем принимали подростки 12-15 лет, и покорение пика Учителя стало для них первым серьезным подъемом. Самыми тяжелыми оказались последние 150 м пути – сильная метель буквально сбивала ребят с ног.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была основана в 1992 году, и сегодня она играет ведущую роль в информационном пространстве стран СНГ и Грузии. В мае МТРК «Мир» запустила масштабную рекламную кампанию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция, приуроченная к 25-летию Межгосударственной телерадиокомпании, будет продолжена и на других вершинах планеты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии