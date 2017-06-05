Много курим, часто пьем и слишком любим соль. 13 фактов о том, как белорусы портят свое здоровье

Главная причина смерти белорусов — неинфекционные болезни (НИЗ): рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, астма, болезнь Альцгеймера и другие. 6 июня, как сообщает БЕЛТА , представители Минздрава и ВОЗ в Беларуси презентовали предварительные результаты исследования, оценившего, насколько в нашей стране распространены факторы риска НИЗ. Результаты заставляют встревожиться.



Фото: Reuters

В исследовании приняли участие более 6 тысяч белорусов от 18 до 69 лет, живущие в городах и сельской местности во всех регионах страны. По этой выборке организаторы исследования определили, насколько у нас распространены основные поведенческие и биологические факторы риска НИЗ: курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, лишний вес, повышенное давление и другие. TUT.BY собрал самые интересные факты, объясняющие, почему так много людей в нашей стране страдают от хронических болезней.

— 29,6% белорусов курят, большинство из курящих живут на селе. Среди мужчин доля курильщиков — 48,4%, среди женщин — 12,6%.

— Девять из десяти курильщиков курят ежедневно. Такие люди выкуривают в среднем 14,9 сигарет в день, тратя на это около 600 рублей в год.

— Каждый третий курильщик (32,7%) пытался бросить в течение последнего года.

— Почти каждый пятый некурящий белорус — пассивный курильщик. Чаще всего дома он нюхает табачный дым дома (18,8%) и на работе (14,9%).

— У 45% белорусов повышенное артериальное давление. При этом около половины страдающих от этой болезни никак не лечатся.

— Белорусы едят в среднем 10,6 грамма соли в день при норме в 5 грамм. Соль используют не только во время готовки дома, но и готовыми продуктами: кетчупами, соусами, колбасой и т.д.

— 25,4% белорусов страдают ожирением, 60,6% — избыточной массой тела.

— 86,8% белорусов считают, что достаточно двигаются, но на фоне распространенности избыточного веса медики полагают, что эта оценка не отвечает реальности.

— Только четверть белорусов употребляют достаточно (5 порций) овощей и фруктов в день. Примерно 7% в свой обычный, среднестатистический день вообще не едят овощи и фрукты.

— За последний месяц хоть раз выпивали 52,8% белорусов. Вопреки стереотипу, большой разницы по потреблению алкоголя между городскими и сельскими жителями нет.

— 27,4% мужчин и 13,7% женщин в Беларуси периодически напиваются, то есть, употребляют не меньше 60 г чистого спирта за день. Это примерно 5−6 рюмок водки.

— На утро после вечера с алкоголем 11,9% мужчин чувствуют необходимость похмелиться — это признак развития алкоголизма.

— Почти половина мужчин (47,8%) и треть женщин (33,7%) от 18 до 69 лет имеют три и более поведенческих фактора риска НИЗ.