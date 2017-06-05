ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки

06.06.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГРОДНО, 6 июн — Sputnik, Валерия Соловьева. Всего установлено 12 таких информационных табличек. Каждая с юмором рассказывает о городе и привычках гродненцев.

Все знаки высотой не больше 20 сантиметров. Картинки сделаны из пластика и прикреплены к деревянной ножке. Знаки появились чуть больше недели назад в любимых местах отдыха. Придумал их, сделал на заказ и установил в городе администратор гродненской группы newgrodno Игорь.

Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Табличка напоминает, что впереди пешеходная Советская, покрытая брусчаткой: чтобы не сломать каблуки, лучше обходить улицу стороной

Как рассказал Sputnik Игорь, идея появилась еще осенью, когда Гродно был включен в безвизовую зону и практически все стали обсуждать, как сделать город более привлекательным для туристов.

Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Этот знак стоит рядом с одним из пешеходных переходов, ведущих с площади Ленина в парк Жилибера можно увидеть, как горожане переходят дорогу – на картинке два человечка идут друг за другом, уткнувшись в телефон

"Мне показалось, что такие таблички сделают наш любимый Гродно более интересным", — признался парень. Как только закончилась зима, он решил воплотить свою идею в жизнь. Все знаки изготавливал за свой счет и не просил помощи у городских властей. Одна такая табличка стоила примерно 5-6 рублей.

Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Этот знак стоит в парке Жилибера на берегу Городничанки, где горожане часто подкармливают уток

Уже готова вторая серия мини-знаков. Какими они будут и в каких местах города появятся, создатель пока держит в секрете. Собеседник Sputnik рассказал, что первую часть знаков установил, не спрашивая ни у кого разрешения. А на следующий день ему позвонили из горисполкома и сказали, что все таблички нужно было заранее согласовать с городскими властями.

Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Все в точку: площадка возле драмтеатра у фонтана – это место, где молодежь катается на скейтах

Сейчас первая и вторая серия табличек проходят все нужные бюрократически процедуры. Хотя негласное одобрение горожан они получили уже давно. По словам Игоря, это можно понять и по отзывам, и фото в социальных сетях. Кроме того, ни один из них не сломали, не испортили и не переставили в другое место.

Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Милая кошечка уселась на лужайке напротив кинотеатра Гродно - здесь горожане любят назначать свидания

Игорь говорит, что у него есть еще одна задумка — сделать необычное место для селфи в городе. Но на это потребуется больше денег, поэтому придется искать спонсоров.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые туристические знаки-указатели с юмором рассказывают о городе и горожанах, их за свой счет поставил житель Гродно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Около миллиона белорусов имеют проблему с психическим здоровьем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика