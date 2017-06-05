ГРОДНО, 6 июн — Sputnik, Валерия Соловьева. Всего установлено 12 таких информационных табличек. Каждая с юмором рассказывает о городе и привычках гродненцев.

Все знаки высотой не больше 20 сантиметров. Картинки сделаны из пластика и прикреплены к деревянной ножке. Знаки появились чуть больше недели назад в любимых местах отдыха. Придумал их, сделал на заказ и установил в городе администратор гродненской группы newgrodno Игорь.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Табличка напоминает, что впереди пешеходная Советская, покрытая брусчаткой: чтобы не сломать каблуки, лучше обходить улицу стороной

Как рассказал Sputnik Игорь, идея появилась еще осенью, когда Гродно был включен в безвизовую зону и практически все стали обсуждать, как сделать город более привлекательным для туристов.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Этот знак стоит рядом с одним из пешеходных переходов, ведущих с площади Ленина в парк Жилибера можно увидеть, как горожане переходят дорогу – на картинке два человечка идут друг за другом, уткнувшись в телефон

"Мне показалось, что такие таблички сделают наш любимый Гродно более интересным", — признался парень. Как только закончилась зима, он решил воплотить свою идею в жизнь. Все знаки изготавливал за свой счет и не просил помощи у городских властей. Одна такая табличка стоила примерно 5-6 рублей.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Этот знак стоит в парке Жилибера на берегу Городничанки, где горожане часто подкармливают уток

Уже готова вторая серия мини-знаков. Какими они будут и в каких местах города появятся, создатель пока держит в секрете. Собеседник Sputnik рассказал, что первую часть знаков установил, не спрашивая ни у кого разрешения. А на следующий день ему позвонили из горисполкома и сказали, что все таблички нужно было заранее согласовать с городскими властями.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Все в точку: площадка возле драмтеатра у фонтана – это место, где молодежь катается на скейтах

Сейчас первая и вторая серия табличек проходят все нужные бюрократически процедуры. Хотя негласное одобрение горожан они получили уже давно. По словам Игоря, это можно понять и по отзывам, и фото в социальных сетях. Кроме того, ни один из них не сломали, не испортили и не переставили в другое место.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Милая кошечка уселась на лужайке напротив кинотеатра Гродно - здесь горожане любят назначать свидания

Игорь говорит, что у него есть еще одна задумка — сделать необычное место для селфи в городе. Но на это потребуется больше денег, поэтому придется искать спонсоров.