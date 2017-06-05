Около миллиона белорусов имеют проблему с психическим здоровьем

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Практически каждый десятый белорус нуждается в психологической помощи, рассказал во вторник журналистам завкафедрой психиатрии и психологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Роман Евсегнеев.

Эксперты давно подсчитали: в среднем 10-12% мирового населения нуждаются в психологической помощи, не исключение — и белорусы. То есть порядка миллиона человек нуждаются в стране в подобной квалифицированной помощи, однако на учете у врачей стоят лишь порядка 500 тысяч.

"Нужно больше рассказывать людям о важности психического здоровья. Нужно, чтобы об этом писали и говорили, необходимо менять общественное мнение. Люди должны быть мотивированы поддерживать уровень психического здоровья. Ведь, по моему мнению, психическое здоровье определяет социальный, материальный или какой-либо еще успех намного больше, чем физическое состояние", — сказал врач.

Из-за страха обращаться к психотерапевтам, отметил психиатр, часто обращаются белорусы и к "экстрасенсов". "Спрос на психиатрическую помощь заполняется всякого рода экстрасенсами, хиромантами, гадалками — кем угодно, но не врачами. А ведь врач-психотерапевт — это специалист, который может влиять на жизнь человека и улучшать ее", — отметил Евсегнеев.

Всего в мире имеют психические заболевания около пятисот миллионов человек.