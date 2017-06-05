ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около миллиона белорусов имеют проблему с психическим здоровьем

06.06.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Практически каждый десятый белорус нуждается в психологической помощи, рассказал во вторник журналистам завкафедрой психиатрии и психологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Роман Евсегнеев.

Эксперты давно подсчитали: в среднем 10-12% мирового населения нуждаются в психологической помощи, не исключение — и белорусы. То есть порядка миллиона человек нуждаются в стране в подобной квалифицированной помощи, однако на учете у врачей стоят лишь порядка 500 тысяч.

"Нужно больше рассказывать людям о важности психического здоровья. Нужно, чтобы об этом писали и говорили, необходимо менять общественное мнение. Люди должны быть мотивированы поддерживать уровень психического здоровья. Ведь, по моему мнению, психическое здоровье определяет социальный, материальный или какой-либо еще успех намного больше, чем физическое состояние", — сказал врач.

Из-за страха обращаться к психотерапевтам, отметил психиатр, часто обращаются белорусы и к "экстрасенсов". "Спрос на психиатрическую помощь заполняется всякого рода экстрасенсами, хиромантами, гадалками — кем угодно, но не врачами. А ведь врач-психотерапевт — это специалист, который может влиять на жизнь человека и улучшать ее", — отметил Евсегнеев.

Всего в мире имеют психические заболевания около пятисот миллионов человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среднем в мире порядка 10-12% населения нуждаются в психологической помощи, однако обращаются за ней далеко не все.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Много курим, часто пьем и слишком любим соль. 13 фактов о том, как белорусы портят свое здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика