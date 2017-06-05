В Бресте семейную пару подозревают в оскорблении президента

В Бресте возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление президента». В преступлении подозревают супружескую пару Андрея и Полину Шарендо.



Андрей Шарендо на акции нетунеядцев в Бресте

Уголовное дело касается баннера, который появился 16 февраля на одной из улиц Бреста. На черном фоне белыми буквами размещалось два предложения, в которых упоминалась фамилия главы государства. По заключению экспертизы полотно содержит оскорбления в адрес президента Беларуси. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 368 УК, сообщил TUT.BY Андрей Шарендо.

Как пояснил Андрей Шарендо, сейчас он и супруга находятся в статусе подозреваемых. При этом оба отрицают какую-либо причастность к размещенному баннеру. По мнению собеседника, уголовное преследование может быть связано с их политической позицией — Андрей и Полина являются активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» и неоднократно задерживались во время несанкционированных маршей нетунеядцев в Бресте.



Полина Шарендо-Панасюк на фото с громкоговорителем во время марша нетунеядцев в Бресте

— На нас с женой в первую очередь пало подозрение. Доказательств, считаю, никаких. Не знаю, как это дело будет дальше развиваться, — отметил Андрей Шарендо.

Санкция статьи, которая инкриминируется супругам, предусматривает штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест, до двух лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок. При этом супруги воспитывают двух детей. Старшему сыну 8 лет, младшему — 1 год.

В управлении Следственного комитета по Брестской области TUT.BY подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.

— В производстве Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело, возбужденное 14 апреля 2017 года по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту размещения 16 февраля 2017 года на заборе, расположенном по улице Сябровской в областном центре, баннера с оскорбительными высказываниями. В рамках разбирательства, ввиду имеющихся показаний о вывешивании баннера супружеской парой из Бреста, последние вызывались в МОСК, где с их участием проведены следственные действия. 42-летняя женщина и 34-летний мужчина свою причастность к событиям 16.02.2017 отрицают, они не задерживались, обвинение им не предъявлялось, — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.