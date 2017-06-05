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Интересные факты про здоровье и привычки белорусов
06.06.2017 17:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси и Всемирная организация здравоохранения представили публике во вторник результаты исследования STEPS — факторов развития неинфекционных заболеваний у белорусов.
По результатам масштабного исследования медики выяснили много важных фактов про белорусов: например, граждане едят в два раза больше обычного соли, а лишний вес есть у шести из десяти человек.
Интересные и важные факты про здоровье и привычки белорусов смотрите в интерактивных карточках Sputnik.
К слову, согласно статистике именно неинфекционные болезни чаще обычного приводят к смерти белорусов. Среди опасных болезней — рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.
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Белорусы чаще всего умирают от неинфекционных болезней, а причины их часто - неправильный образ жизни.
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