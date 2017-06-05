Интересные факты про здоровье и привычки белорусов

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси и Всемирная организация здравоохранения представили публике во вторник результаты исследования STEPS — факторов развития неинфекционных заболеваний у белорусов.

По результатам масштабного исследования медики выяснили много важных фактов про белорусов: например, граждане едят в два раза больше обычного соли, а лишний вес есть у шести из десяти человек.

Интересные и важные факты про здоровье и привычки белорусов смотрите в интерактивных карточках Sputnik.

К слову, согласно статистике именно неинфекционные болезни чаще обычного приводят к смерти белорусов. Среди опасных болезней — рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.