ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интересные факты про здоровье и привычки белорусов

06.06.2017 17:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси и Всемирная организация здравоохранения представили публике во вторник результаты исследования STEPS — факторов развития неинфекционных заболеваний у белорусов.

По результатам масштабного исследования медики выяснили много важных фактов про белорусов: например, граждане едят в два раза больше обычного соли, а лишний вес есть у шести из десяти человек.

Интересные и важные факты про здоровье и привычки белорусов смотрите в интерактивных карточках Sputnik.

К слову, согласно статистике именно неинфекционные болезни чаще обычного приводят к смерти белорусов. Среди опасных болезней — рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы чаще всего умирают от неинфекционных болезней, а причины их часто - неправильный образ жизни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Зона "хрюшек" и "ломания каблуков" - в Гродно появились забавные знаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика