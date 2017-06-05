ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кражи и хулиганства - самые распространенные преступления белорусских подростков

06.06.2017 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Больше 2 тысяч уголовных дел в отношении подростков было расследовано в Беларуси в прошлом году. Самые распространенные преступления у детей от 14 до 17 лет — кражи и хулиганства.


В прошлом году в Беларуси следственные органы окончили более двух тысяч уголовных дел, в которых обвиняемыми были несовершеннолетние. Это чуть меньше 5% оконченных уголовных дел в стране. Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Детей от 14 до 17 лет чаще всего наказывают за кражи, хулиганства, грабежи, разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков. В прошлом году по делам о наркотиках привлекли к ответственности 198 несовершеннолетних.

Представитель СК отмечает, что летом традиционно наблюдается всплеск подростковой преступности:

— У подростков появляется масса свободного времени, которое одни умеют эффективно использовать, другие — не совсем эффективно. Дети не заняты, их энергия порой уходит в другое русло.

Порой подростки совершают преступления, которые сами воспринимают как чудачества, но все же это уголовные преступления. Например, селфи с прыжками по чужим автомобилям или стрельба из пневматического оружия по детям на площадке.

Представитель СК напоминает: уголовная ответственность по тяжким преступлениям в Беларуси наступает с 14, а по основному массиву преступлений — с 16 лет.

Юлия Гончарова отмечает, что преступления, которые совершают подростки, часто объясняются особенностями психологии развития. Недостаточный жизненный опыт, податливость и склонность к подражанию, желание привлечь внимание, боязнь прослыть трусом, слабым. Порой подростки так хотят обратить на себя внимание родителей или общества.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше 2 тысяч уголовных дел в отношении подростков было окончено в Беларуси в прошлом году. Самые распространенные преступления у детей от 14 до 17 лет - кражи и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Интересные факты про здоровье и привычки белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика