Кражи и хулиганства - самые распространенные преступления белорусских подростков

Больше 2 тысяч уголовных дел в отношении подростков было расследовано в Беларуси в прошлом году. Самые распространенные преступления у детей от 14 до 17 лет — кражи и хулиганства.





В прошлом году в Беларуси следственные органы окончили более двух тысяч уголовных дел, в которых обвиняемыми были несовершеннолетние. Это чуть меньше 5% оконченных уголовных дел в стране. Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Детей от 14 до 17 лет чаще всего наказывают за кражи, хулиганства, грабежи, разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков. В прошлом году по делам о наркотиках привлекли к ответственности 198 несовершеннолетних.

Представитель СК отмечает, что летом традиционно наблюдается всплеск подростковой преступности:

— У подростков появляется масса свободного времени, которое одни умеют эффективно использовать, другие — не совсем эффективно. Дети не заняты, их энергия порой уходит в другое русло.

Порой подростки совершают преступления, которые сами воспринимают как чудачества, но все же это уголовные преступления. Например, селфи с прыжками по чужим автомобилям или стрельба из пневматического оружия по детям на площадке.

Представитель СК напоминает: уголовная ответственность по тяжким преступлениям в Беларуси наступает с 14, а по основному массиву преступлений — с 16 лет.

Юлия Гончарова отмечает, что преступления, которые совершают подростки, часто объясняются особенностями психологии развития. Недостаточный жизненный опыт, податливость и склонность к подражанию, желание привлечь внимание, боязнь прослыть трусом, слабым. Порой подростки так хотят обратить на себя внимание родителей или общества.