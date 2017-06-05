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Беларусь и Молдова расширяют торгово-экономическое сотрудничество

06.06.2017 19:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Эта страна входит в пятерку главных торгово-экономических партнеров Беларуси в СНГ, передает телеканал «МИР 24».

«Переживаем за вас очень. Если вы что-то хорошее делаете, поднимается, развивается сейчас страна. Мы искренне рады за вас. Что касается экономики, в самые трудные времена, как бы нам не было сложно, мы никогда не закрывались от вас. Мы делали все, чтобы вы могли работать на белорусском рынке. А с него - хотите в Европейский союз, хотите - на Восток, в Евразийский экономический союз. Вы должны знать, что мы впредь будем придерживаться такой политики», - сказал Лукашенко.

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В Молдове уже налажена сборка белорусских троллейбусов, а в Беларуси начат розлив молдавских вин.

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