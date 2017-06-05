Уволенный из РОВД Кричева подполковник подал в суд жалобу на МВД

Уволенный из Кричевского РОВД начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Игорь Вусик оспаривает свое увольнение через суд. Он подал 5 мая жалобу в суд Центрального района Минска с требованием отменить приказ МВД о его увольнении.





Сотрудники Кричевского РОВД коллективно обратились с письмом к министру внутренних дел в феврале 2017 года. Они заявили о нарушении их прав. Милиционеры попросили провести проверку в отношении руководства РОВД «в связи с многочисленными злоупотреблениями». Также 11 правоохранителей рассказали об этой ситуации СМИ. После огласки события стали развиваться стремительно.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что после служебной проверки были выявлены «нарушения дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика». В результате обоих привлекли к дисциплинарной ответственности.

После еще одной проверки — «по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД» — подполковника Игоря Вусика исключили из числа членов офицерского собрания. А затем его и участкового инспектора Андрея Шашкова уволили.

Милиционеров обвинили в распространении дискредитирующей информации в СМИ. Министр МВД Игорь Шуневич отметил, что кричевские милиционеры «нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику», и обратил внимание на недопустимость «подобного трепа в интернете».

— В интернете фактов нет. Они есть только в прокуратуре и официальных документах. А в интернете происходит искажение и стеб, — сказал Шуневич.

В жалобе на приказ МВД о его увольнении, направленной в суд, Игорь Вусик, по его словам, указал на грубейшее нарушение устава службы и заключенного с ним контракта, на незаконность своего увольнения.

Подполковник написал также заявление министру. В нем он отметил, что в видеосюжете телеканала «Белсат», за участие в котором его вместе с подчиненными уволили, был и комментарий начальника РОВД Станислава Чуприна, но руководителя за выступление в СМИ и, по сути, такое же нарушение дисциплинарного устава не наказали.

Вусик в заявлении Шуневичу указывает и на то, что ответ МВД на коллективное обращение был «отпиской» — рассмотрели лишь факты оскорбления начальником РОВД подчиненных. Указанные в обращении случаи необоснованного премирования, порчи госимущества Чуприным и использование им служебного автомобиля для личных целей остались без внимания.

Милиционеры настаивают, что придали огласке ситуацию в РОВД для того, чтобы пресечь правонарушения, однако руководство — ни на уровне области, ни на уровне министерства — их не услышало. «Действиям начальника Кричевского РОВД так и не дали правовую оценку», — подчеркнул Вусик.

Уволенный из Кричевского РОВД бывший участковый Андрей Шашков сейчас проходит срочную службу в армии. По словам Вусика, его призвали в течение нескольких дней после увольнения.