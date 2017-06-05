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Уволенный из РОВД Кричева подполковник подал в суд жалобу на МВД
06.06.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by
Уволенный из Кричевского РОВД начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Игорь Вусик оспаривает свое увольнение через суд. Он подал 5 мая жалобу в суд Центрального района Минска с требованием отменить приказ МВД о его увольнении.
Сотрудники Кричевского РОВД
Министр внутренних дел Беларуси
После еще одной проверки — «по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД» — подполковника Игоря Вусика исключили из числа членов офицерского собрания. А затем его и участкового инспектора Андрея Шашкова уволили.
Милиционеров обвинили в распространении дискредитирующей информации в СМИ. Министр МВД Игорь Шуневич отметил, что кричевские милиционеры «нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику», и
— В интернете фактов нет. Они есть только в прокуратуре и официальных документах. А в интернете происходит искажение и стеб, — сказал Шуневич.
В жалобе на приказ МВД о его увольнении, направленной в суд, Игорь Вусик, по его словам, указал на грубейшее нарушение устава службы и заключенного с ним контракта, на незаконность своего увольнения.
Подполковник написал также заявление министру. В нем он отметил, что в видеосюжете телеканала «Белсат», за участие в котором его вместе с подчиненными уволили, был и комментарий начальника РОВД Станислава Чуприна, но руководителя за выступление в СМИ и, по сути, такое же нарушение дисциплинарного устава не наказали.
Вусик в заявлении Шуневичу указывает и на то, что ответ МВД на коллективное обращение был «отпиской» — рассмотрели лишь факты оскорбления начальником РОВД подчиненных. Указанные в обращении случаи необоснованного премирования, порчи госимущества Чуприным и использование им служебного автомобиля для личных целей остались без внимания.
Милиционеры настаивают, что придали огласке ситуацию в РОВД для того, чтобы пресечь правонарушения, однако руководство — ни на уровне области, ни на уровне министерства — их не услышало. «Действиям начальника Кричевского РОВД так и не дали правовую оценку», — подчеркнул Вусик.
Уволенный из Кричевского РОВД бывший участковый Андрей Шашков сейчас проходит срочную службу в армии. По словам Вусика, его призвали в течение нескольких дней после увольнения.
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Игорь Вусик считает свое увольнение незаконным.
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