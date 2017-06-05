Более 50 байдарочников проплыли в минувшие выходные по рекам Случь и Припять. Экологи выступают против проекта водного пути Е-40, который будет проходить по Беларуси, Польше и Украине. Планируется выпрямить русло реки, построить плотины и шлюзы, изменить водный режим Припяти. Это повредит экосистеме Полесья, уверены организаторы акции.





Байдарочники Беларуси вместе с экологами сплавились по Случи и Припяти в Житковичском районе Гомельской области. Акцию «Припять, дай пять!» поддержали «Зеленая сеть», «Багна» и «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Так участники хотели обратить внимание властей и местных жителей на угрозу для природы Полесья, которую несет проект водного пути Е-40. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Е-40 — проект судоходного маршрута длиной более двух тысяч километров. Он будет проходить по территории Польши, Беларуси, Украины. Предполагается, что водный путь станет новым торговым путем между портами Балтийского и Черного морей. В конце прошлого года Беларусь и Польша договорились сотрудничать в восстановлении водного пути Е-40 на участке Днепр — Висла.

http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-vosstanovlenija-vodnogo-puti-e40−212905−2016

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По мнению экологов, строительство регулируемых водоемов для маршрута полностью изменит экосистемы Полесья.





— Мы рискуем потерять различные виды животных, рыб, насекомых, птиц, ценных не только для Беларуси, но и всего мира. Паводки на реке Припяти создают условия того природного разнообразия, которое мы здесь видим. Я считаю, стоит искать альтернативные пути развития водного пути Е-40, с учетом сохранения местных ландшафтов и болот. В Беларуси, к сожалению, мало рек для байдарочных сплавов, многие обмелели и непригодны для водного туризма. В этой ситуации, к сожалению, активный туризм по Припяти окажется под вопросом, — рассказывает участник сплава Роман Хлебин, руководитель клуба путешествий Гомельского отдела Белорусского географического общества.

Организаторы природоохранной акции призывают вовремя остановиться и не тратить миллионы евро на дальнейшую проработку проекта, который несет в себе опасность для природы Беларуси. Планируется выпрямить русло реки, построить плотины и шлюзы, изменить водный режим Припяти — все это повлияет на экосистему региона.

— Это как в советские времена осушали всё и везде, а когда стали проявляться негативные последствия, одумались, и сейчас вкладывают миллионы на восстановление утраченных экосистем, — рассказывает представитель общественной организации «Багна» Константин Чикалов. — Для нас Е-40 — это проект того же «теста», бомба замедленного действия, которая подается в красивой обертке, но таящая в себе угрозу для всего живого, в том числе и для человека. Нужно ли нам это, хотят ли этого строительства местные жители Полесья, Припяти, спрашивает ли их кто-нибудь?



