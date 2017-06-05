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Лукашенко настроен развивать сотрудничество с Пензой

06.06.2017 21:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Александр Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве, передает телеканал «МИР 24».

«Я думаю наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Если мы будем у вас что-то строить, создавать производства и прочее, вы должны быть уверены, что мы это сделаем не хуже, чем ваши собственные компании в России, а то, что дешевле, это 100%. Если только отдельные люди в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок. Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем», - заявил Лукашенко.

В прошлом году удалось остановить падение товарооборота. В этом году Минск и Пенза наторговали почти на 30 миллионов долларов. Десяток белорусских предприятий уже имеет дилерские центры в российском регионе. Александр Лукашенко предложил обратить внимание на новые технологии в строительстве и ЖКХ.

Визит делегации Пензенской области в Беларуси продлится четыре дня.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению президента Беларуси, нужно обратить внимание на новые технологии в строительстве и ЖКХ.

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