Лукашенко настроен развивать сотрудничество с Пензой

Александр Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве, передает телеканал «МИР 24».

«Я думаю наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Если мы будем у вас что-то строить, создавать производства и прочее, вы должны быть уверены, что мы это сделаем не хуже, чем ваши собственные компании в России, а то, что дешевле, это 100%. Если только отдельные люди в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок. Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем», - заявил Лукашенко.

В прошлом году удалось остановить падение товарооборота. В этом году Минск и Пенза наторговали почти на 30 миллионов долларов. Десяток белорусских предприятий уже имеет дилерские центры в российском регионе. Александр Лукашенко предложил обратить внимание на новые технологии в строительстве и ЖКХ.

Визит делегации Пензенской области в Беларуси продлится четыре дня.