Броня крепка, и танки наши быстры: всё о модернизированных Т‑72Б3

На прошлой неделе на вооружение белорусской армии поступили модернизированные танки Т‑72Б3. В торжественной обстановке на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО первая партия боевых машин была передана экипажам, которым предстоит отстаивать честь Вооруженных Сил Республики Беларусь на престижном международном конкурсе «Танковый биатлон — 2017». Нашим корреспондентам выпала возможность одними из первых изучить новинки из Нижнего Тагила. О боевых возможностях танка Т‑72Б3 и мнении уральских конструкторов о своем детище — в этом материале.



Модернизация — то, что делает танк долговечным

Бытует мнение, что основной боевой танк Т‑72Б устарел морально и физически. Но это серьезное заблуждение! Жизнь «стального солдата» продлевается благодаря возможностям модернизации. Имея крепкий броневой корпус и изменяя всю техническую и электронную начинку, можно получить фактически новую боевую машину. И Т‑72Б, к слову, имеет огромный модернизационный потенциал! Оттого появление новой модернизированной версии этой боевой машины воспринимается с интересом и у танкистов, и у военных экспертов. А тут еще Уралвагонзавод нацелился на модернизацию танка до уровня Т‑72Б3.

Умелыми руками уралвагонзаводовцам удалось из проверенного временем «короля полей» сделать отличную боевую машину, которая с легкостью справится с задачами по предназначению в любых условиях вооруженного конфликта.

— Безусловно, это не совершенно новая боевая машина, это — глубокая модернизация уже существующего образца. Однако если сегодня брать этот танк, то по параметрам цена — качество — боевые возможности это самое оптимальное и интересное предложение на рынке вооружения, — так оценивает детище своих сотрудников генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

К слову, такой вид деятельности, как капитальный ремонт и модернизация образцов бронетанковой техники иностранных государств на базе Уралвагонзавода, — новшество для корпорации. Ранее в Беларуси капитальный ремонт Т‑72Б проводился силами 140‑го ремонтного завода в Борисове.

— Замечу: в прошлом году мы уже имели положительный опыт сотрудничества с представителями корпорации. Модернизированные боевые машины участвовали в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2016», где показали хорошие результаты, — подчеркнул министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во время церемонии вручения модернизированных боевых машин нашим танковым экипажам. — Сегодня мы делаем очередной шаг в модернизации вооружения и военной техники белорусских Вооруженных Сил, которые являются составной частью Региональной группировки войск (сил) Союзного государства.