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В ход идёт «карманная артиллерия»

06.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Умиротворяющую тишину леса разрывают автоматные выстрелы. Военнослужащие 147 зрбр выполняют второе упражнение стрельб из автомата Калашникова.

На пункте выдачи боеприпасов очередная смена солдат и сержантов получает снаряженные патронами магазины. По команде руководителя занятий военнослужащие выстраиваются на рубеже открытия огня. Вот прозвучала команда «К бою»… По команде «Огонь» в сторону грудных мишеней летят первые пули.

— Это упражнение выполняют все без исключения военнослужащие бригады, — подчеркнул начальник отделения боевой подготовки 147 зрбр майор Антон Давидович. — И зенитные ракетные дивизионы, и управление бригады, и подразделения обеспечения. Умение владеть стрелковым оружием требуется от каждого зенитчика. Ведь надо уметь вести бой не только в небе, но и уметь защитить свои позиции.


Старший лейтенант Александр Гавриленко на пункте выдачи боеприпасов

 
 
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Умиротворяющую тишину леса разрывают автоматные выстрелы. Военнослужащие 147 зрбр выполняют второе...

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