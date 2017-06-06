В ход идёт «карманная артиллерия»

Умиротворяющую тишину леса разрывают автоматные выстрелы. Военнослужащие 147 зрбр выполняют второе упражнение стрельб из автомата Калашникова.

На пункте выдачи боеприпасов очередная смена солдат и сержантов получает снаряженные патронами магазины. По команде руководителя занятий военнослужащие выстраиваются на рубеже открытия огня. Вот прозвучала команда «К бою»… По команде «Огонь» в сторону грудных мишеней летят первые пули.

— Это упражнение выполняют все без исключения военнослужащие бригады, — подчеркнул начальник отделения боевой подготовки 147 зрбр майор Антон Давидович. — И зенитные ракетные дивизионы, и управление бригады, и подразделения обеспечения. Умение владеть стрелковым оружием требуется от каждого зенитчика. Ведь надо уметь вести бой не только в небе, но и уметь защитить свои позиции.