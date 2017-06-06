Офицер с большой буквы

В мае нынешнего года командир 111‑й гвардейской артиллерийской бригады и его заместители навестили и тепло поздравили с 77‑летием генерал-майора в отставке Винцентаса-Альвидаса Меджуса. Агрогородок Ханчицы-Неман, где проживает ветеран, находится в Свислочском районе Гродненщины. Однако расстояние — не препятствие, когда перед офицерами встает вопрос долга, в данном случае — отдать дань уважения почетному солдату 1‑й реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона бригады…

Уроженец деревни Вилдунай Посвальского района (Литва) Винцентас-Альвидас начинал военную службу в 1959 году — курсантом полковой школы в Риге. Затем был командиром орудия в учебном полку и с тех пор так никогда и не изменил артиллерии, которая стала для него не только ратным трудом, главным увлечением, но и, можно сказать, любовью всей жизни.

Он окончил шестимесячные курсы младших командиров в Ленинградском военном артиллерийском училище, а после — экстерном Сумское военное артиллерийское училище. И продолжилась кочевая жизнь теперь уже офицера Меджуса в Калининградской области, Группе советских войск в Германии, Приморском крае в Дальневосточном военном округе.

С 1973 по 1975 год Винцентас-Альвидас Винцентович служил командиром отдельного реактивного артиллерийского дивизиона, участвовал в событиях на острове Даманский, из-за которого разгорелся приграничный вооруженный конфликт. За высокопрофессиональную деятельность его имя занесено в Книгу почета 135‑й мотострелковой дивизии, дислоцированной тогда в городе Лесозаводске Приморского края.

Командовал реактивным артиллерийским полком и в 1977 году первым в Советской Армии получил на вооружение реактивные системы залпового огня «Ураган», успешно их испытал. Был заместителем командира 15‑й артиллерийской дивизии, дислоцированной в городе Уссурийске, в 1984 году возглавил коллектив соединения. Винцентас-Альвидас Меджус уволился в запас в 1992 году с должности заместителя начальника ракетных войск и артиллерии Прибалтийского военного округа.

В числе его наград — ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, «Знак Почета», медали «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть» и другие.

Будучи в запасе, ветеран остался в строю в буквальном смысле: его приглашали помочь молодым офицерам в освоении боевой техники. Профессионал, Офицер с большой буквы, он душой болел за дело и легко откликался на такие просьбы. Поэтому по приказу министра обороны Республики Беларусь № 100 от 20 февраля 1998 года генерал-майор запаса Винцентас-Альвидас Меджус был зачислен почетным солдатом в 1‑ю реактивную артиллерийскую батарею 1‑го реактивного артиллерийского дивизиона 1199‑го реактивного артиллерийского полка.

Но полк в 2016 году расформировали. Созданный на его базе реактивный артиллерийский дивизион вошел в состав 111‑й гвардейской артиллерийской бригады. И тогда командование соединения вышло с ходатайством перед вышестоящим командованием о зачислении генерал-майора Винцентаса-Альвидаса Меджуса почетным солдатом в бригаду. И это было не только справедливо, но и актуально. Ветеран не собирался сидеть в четырех стенах собственного дома, он хотел жить в гуще событий!

В годовой и другие праздники Винцентас-Альвидас Винцентович — желанный гость в 111 абр. Почетный солдат приезжал поздравить новобранцев с принятием Военной присяги, на проводы военнослужащих срочной службы, уволенных в запас, отправлялся с бригадой на полигон, где кипела боевая учеба…

Уйдя в отставку, ветеран продолжал дружить с коллективами учебных заведений. Встречался со школьниками, уделяя особое внимание кадетским классам и классам военно-патриотической направленности. С его-то опытом, богатой биографией и любовью к артиллерии он не мог не стать кумиром ребят! Уроки мужества с участием Винцентаса-Альвидаса Меджуса проходили захватывающе и вдохновенно…

Традиционным было и его участие в патриотических автопробегах, посвященных Дню Победы. Винцентас-Альвидас Винцентович даже руководил одним из маршрутов проекта…

Конечно, сегодня ветеран по состоянию здоровья уже не может выдержать прежних нагрузок, но интереса к жизни не утратил.

— С радостью, пока смогу, буду встречаться с ребятами, рассказывать им о Вооруженных Силах, армейской дружбе, учениях, воинских подвигах, великом предназначении солдата и офицера. Это мой долг, — считает генерал-майор в отставке Винцентас-Альвидас Меджус.

Елена Романова, «Ваяр»