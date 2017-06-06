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Беларусь и Молдова подписали пакет документов по расширению сотрудничества
06.06.2017 23:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Конструктивно и содержательно - так охарактеризовал свой визит в Беларусь премьер-министр Молдовы Павел Филип, информирует телеканал «МИР 24».
Две страны подписали документы по расширению сотрудничества. Сфера взаимодействия самая широкая - от торговли и культуры до промышленности и производства.
Премьер-министры отметили, что
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