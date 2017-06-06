Беларусь и Молдова подписали пакет документов по расширению сотрудничества

Конструктивно и содержательно - так охарактеризовал свой визит в Беларусь премьер-министр Молдовы Павел Филип, информирует телеканал «МИР 24».

Две страны подписали документы по расширению сотрудничества. Сфера взаимодействия самая широкая - от торговли и культуры до промышленности и производства.

Премьер-министры отметили, что Беларусь и Молдова строят отношения на принципах прозрачности и предсказуемости. До конца года Минск рассчитывает на открытие в Кишиневе сборочного производства автобусов МАЗ: в Молдове уже собирают белорусские троллейбусы и сельскую технику. Страны планирует довести товарооборот до 400 миллионов долларов.