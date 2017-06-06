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Беларусь и Молдова подписали пакет документов по расширению сотрудничества

06.06.2017 23:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Конструктивно и содержательно - так охарактеризовал свой визит в Беларусь премьер-министр Молдовы Павел Филип, информирует телеканал «МИР 24».

Две страны подписали документы по расширению сотрудничества. Сфера взаимодействия самая широкая - от торговли и культуры до промышленности и производства.

Премьер-министры отметили, что Беларусь и Молдова строят отношения на принципах прозрачности и предсказуемости. До конца года Минск рассчитывает на открытие в Кишиневе сборочного производства автобусов МАЗ: в Молдове уже собирают белорусские троллейбусы и сельскую технику. Страны планирует довести товарооборот до 400 миллионов долларов.

«В центре внимания остается кооперационное сотрудничество. В первую очередь это касается совместных производств в Молдове белорусских троллейбусов, садово-виноградарских тракторов в Кишиневе и тракторов малой и средней мощности в Гагаузии. Мы договорились о дальнейшей поддержке этих направлений», - сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Собрание народов
 
Теги: Минск
 
 
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Сфера взаимодействия самая широкая - от торговли и культуры до промышленности и производства. Премьер-министры республик отметили, что страны строят...

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