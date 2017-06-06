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Россиянка за неприличный жест в Дубае отсидит три месяца в тюрьме

06.06.2017 22:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн — Sputnik. Гражданка России приговорена в Дубае к трем месяцам тюрьмы за аморальное поведение, сообщило во вторник эмигрантское издание The National.

Инцидент произошел год назад, когда россиянка, ехавшая в чужом автомобиле, возмутилась действиями другой водительницы, гражданки США.

Россиянка за неприличный жест в Дубае отсидит три месяца в тюрьме
© Sputnik
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Американка в суде рассказала, что ее оппонентка при движении на искусственном острове демонстрировала рискованное вождения, виляя из полосы в полосу, а затем остановилась прямо перед ее автомобилем. После того, как гражданка США посигналила россиянке, та вышла из машины и показала средний палец.

Также гражданка РФ должна заплатить штраф, так как предъявила полицейским водительские права, принадлежащие другому человеку.

По информации издания, женщину депортируют из страны после того, как она отбудет наказание.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде гражданка США, которая посчитала себя оскорбленной, рассказала про неадекватные действия своей оппонентки на дороге.

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