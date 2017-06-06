|
В Витебске заработает портал, куда можно обращаться с претензиями в адрес ЖКХ
07.06.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by
Столичный портал
Проект заинтересовал городские власти Витебска, и уже до конца лета сервис будет доступен жителям этого областного центра. В перспективе сайт сможет обслуживать пользователей и в других крупных городах Беларуси.
Портал «Мой Горад» 115.бел
В меню сайта — 12 разделов, в каждом из них есть подкатегории. Всего за время существования портала принято свыше 71,7 тыс. заявок, решено почти 63,5 тыс. проблем, зарегистрировано 39,5 тыс. пользователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы отправить запрос, необходимо зарегистрироваться на сайте, в сообщении указать адрес и характер проблемы согласно классификатору, прикрепить фотографию.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии