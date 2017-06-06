В Витебске заработает портал, куда можно обращаться с претензиями в адрес ЖКХ

Столичный портал «Мой Горад» 115.бел планирует расширить формат, сообщил начальник отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Дмитрий Парфиянович.

Проект заинтересовал городские власти Витебска, и уже до конца лета сервис будет доступен жителям этого областного центра. В перспективе сайт сможет обслуживать пользователей и в других крупных городах Беларуси.

Портал «Мой Горад» 115.бел заработал в ноябре 2015 года. Чтобы отправить запрос, необходимо зарегистрироваться на сайте, в сообщении указать адрес и характер проблемы согласно классификатору, прикрепить фотографию. После модерации запросы населения направляют в подразделения Мингорисполкома или городским службам для выполнения. При этом на портале можно отслеживать статус обработки опубликованного запроса, а также анализировать результаты работы в формате «было» и «стало».

В меню сайта — 12 разделов, в каждом из них есть подкатегории. Всего за время существования портала принято свыше 71,7 тыс. заявок, решено почти 63,5 тыс. проблем, зарегистрировано 39,5 тыс. пользователей.