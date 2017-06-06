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Пляжи Гомельской области готовы к купальному сезону

07.06.2017 06:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Все 47 официальных мест массового отдыха на водоемах Гомельской области готовы к купальному сезону. Речь идет об утвержденных решениями горрайисполкомов объектах, за состоянием которых следят закрепленные организации, а безопасность обеспечивают сотрудники органов внутренних дел и представители ОСВОДа.


— На пляжах установлены биотуалеты, контейнеры и урны для сбора мусора, теневые грибки, кабинки для переодевания, скамейки для отдыха, информационные стенды, благоустроена прилегающая к водоемам территория. Кроме того, обустроено более 60 автостоянок. На некоторых пляжах появятся игровые площадки, будут работать выездные пункты питания, — рассказал начальник отдела госконтроля за охраной и использованием водных ресурсов Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Ткачев. Он добавил, что качество воды в местах массового отдыха контролируется санитарными службами.

В 2017 году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах Гомельской области включены семь новых: два из них расположены в Октябрьском районе, еще пять — в Гомеле. По словам Вадима Ткачева, до начала купального сезона там также проведены все необходимые работы по благоустройству, намыт свежий песок, созданы комфортные условия для пребывания отдыхающих.

Всего в регионе службу несут 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих и 11 сезонных постов ОСВОД, где работают более 300 штатных сотрудников. Число внештатных сезонных матросов-спасателей в нынешнем купальном сезоне увеличено на 110 человек. В связи с приходом тепла и наступлением школьных каникул все спасательные станции и посты ОСВОДа переведены в режим повышенной готовности.

 
Теги: Гомель
 
 
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В 2017 году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах Гомельской области включены семь новых: два из них расположены в Октябрьском районе, еще...

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