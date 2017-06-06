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"Белагро" с министрами, запретный триптих с Лукашенко и странная "шуфлядка" - все за вчера

07.06.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

А вы знали, что вчера был День русского языка? Вполне могли пропустить: в современной Беларуси постепенно формируется свой, «белорусский русский язык», который не очень-то понимают россияне. Вот, например, слова, которые кажутся им странными. Классический пример — легендарная «шуфлядка».


ВАЖНОЕ

Новости рубрики «Это Беларусь, детка!». Наша страна заняла второе место среди стран СНГ по сложности налоговой системы. Страны оцениваются по трем критериям: сложность законодательного регулирования, уровень бюрократии и развитие информационных технологий. Чем выше позиция в рейтинге — тем сложнее в стране соблюдать бухгалтерские и налоговые правила.

Хотели как лучше — получилось как всегда: в Беларуси не смогли пристроить к 1 мая всех безработных. На начало прошлого месяца в стране было почти 40 тысяч официальных нетрудоустроенных. Разузнали, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.

Верховный суд пересмотрел «Дело семнадцати»: ранее обвиняемые просили отменить приговор и отправить дело на новое разбирательство, а то и вовсе прекратить. По мнению Константина Вилюги, уголовное дело возбудили безосновательно, а свидетели стороны обвинения всех оговорили. Чем закончилось новое рассмотрение, рассказываем здесь.

МИД Беларуси вызвал посла Литвы из-за высказываний президента Дали Грибаускайте. Она назвала «вызовом и угрозой» соседство с Россией и Беларусью.

ПОПУЛЯРНОЕ

Смотрите, как интересно: посетитель аквапарка нарушил законы физики. Кстати, в Минске вчера наконец открыли «Дримлэнд», запуск которого уже переносили из-за погоды. В этом сезоне здесь наконец заработали горки, вскоре появится мировой бренд фастфуда — KFC.

Художник Алексей Пантюк-Жуковский предложил на выставку в столице семь своих работ — в том числе триптих «Моя Беларусь. На перекрестке столетий», в центре которого изображены Александр и Николай Лукашенко. Но показывать это полотно не разрешили — и вот почему.


Оказывается, главная причина смерти белорусов — неинфекционные болезни: рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, астма, болезнь Альцгеймера и другие. Мы собрали 13 фактов о том, каким образом белорусы портят свое здоровье.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В Минске открыли выставку «Белагро». Приехал практически весь топ-менеджмент белорусского правительства вместе с премьером Андреем Кобяковым и профильными министрами. Пела Анжелика Агурбаш, мычали коровы, крякали утки, производители строили избушки из колбасы… В общем, было весело.


В конце XIX века семьи самоходов уехали с Полесья и осели в глухой тайге. На днях их потомки побывали на исторической родине и рассказали, как прадеды 120 лет назад строили в чужих краях свою маленькую Беларусь. «К нам приехал из Белгорода молодой врач, проработал 3 года, хороший человек. Ему наш говор был непонятен. К нему бабушка придет на прием, он скажет: «Ну, ложитесь на спину». Она ему: «Дагары?». Он бежит к дзеўкам в дежурку: «Вы скажите, что это такое — да гары, до какой горы?». Очень душевный текст!

А вот история войны глазами ребенка. Известный врач и ученый-аллерголог, доктор наук, профессор рассказала нам о войне, репрессиях и маме — «уникальном человеке»: «Она была выдающимся хирургом — к ней все стремились. Только чтобы она оперировала, у нее практически не погибали больные».

Пообщались с с белорусами, которые через центры занятости получали субсидии на открытие своего бизнеса. Минчанка Сание Гурняк ушла из салона красоты и открыла курсы по маникюру и педикюру. Могилевчанин Иван Гордиенко, который недавно окончил университет, вместе с супругой занялся полиграфией. А вы знали, что государство может помочь — совсем безвозмездно?

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Кстати. Специалисты говорят, что около миллиона белорусов нуждаются в помощи психотерапевта. Если у вас стресс, депрессия, бессонница — не стоит бояться врача, проконсультируйтесь.

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! А вы знали, что вчера был День русского языка? Вполне могли пропустить: в современной Беларуси постепенно формируется свой, "белорусский русский язык",...

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