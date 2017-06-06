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"Белагро" с министрами, запретный триптих с Лукашенко и странная "шуфлядка" - все за вчера
07.06.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
А вы знали, что вчера был День русского языка? Вполне могли пропустить: в современной Беларуси постепенно формируется свой, «белорусский русский язык», который не очень-то понимают россияне.
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Верховный суд пересмотрел «Дело семнадцати»: ранее обвиняемые просили отменить приговор и отправить дело на новое разбирательство, а то и вовсе прекратить. По мнению Константина Вилюги, уголовное дело возбудили безосновательно, а свидетели стороны обвинения всех оговорили. Чем закончилось новое рассмотрение,
МИД Беларуси
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А
Пообщались с с белорусами, которые через центры занятости получали субсидии на открытие своего бизнеса. Минчанка Сание Гурняк ушла из салона красоты и открыла курсы по маникюру и педикюру. Могилевчанин Иван Гордиенко, который недавно окончил университет, вместе с супругой занялся полиграфией.
Кстати. Специалисты говорят, что около миллиона белорусов
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Доброе утро! А вы знали, что вчера был День русского языка? Вполне могли пропустить: в современной Беларуси постепенно формируется свой, "белорусский русский язык",...
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