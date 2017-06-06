Какие туры выходного дня популярны у витеблян и сколько они стоят

Прекрасно, когда отпуск летом, но так бывает не всегда. Что делать? Конечно же, все равно отдыхать и путешествовать! Ведь есть выходные, а если к ним добавить день-другой отгулов или за свой счет, вполне можно выкроить время для смены обстановки. Корреспондент «Витебских вестей» узнал, что и почем предлагает этим летом турбизнес для тех, у кого в распоряжении не больше 3−4 свободных дней.





Лучше коллективом

Сотрудники турфирм отмечают, что отдых выходного дня традиционно популярен, особенно в межсезонье. Летом, конечно, более предпочтительны пляжные туры. В большинстве случаев короткие экскурсионные поездки на автобусе выбирают организованные группы — профсоюзные организации, школьники. Обычно это бывает несколько раз в месяц, по выходным.

При наличии группы около 40 человек (вместимость автобуса) турфирмы готовы выполнить любой каприз заказчиков — согласовать удобное время и экскурсионную программу. Было бы желание и деньги.

Тем, кто путешествует один или небольшой компанией, подобрать тур немного сложнее. Приходится ждать формирования сборной группы со всего Витебска, а порой и других городов Беларуси по маршруту поездки. Сборные туры редко бывают чаще одного раза в месяц. Впрочем, волноваться не стоит: побывать в популярных среди туристов Петербурге или Несвиже сегодня не проблема.

Родная Беларусь

В турфирмах говорят, что традиционно хорошо продаются туры выходного дня по Беларуси. Практически в любой выходной можно съездить на комфортабельном автобусе по историческому маршруту Мир — Несвиж (1−2 дня — 35−45 рублей с человека плюс входные билеты в музеи). Для любителей белорусской старины будет интересна поездка в Минск с посещением фольклорного музея в Дудутках (1 день — 25−30 рублей).

Военная тематика и не только раскрывается в поездках по направлениям Минск — «Линия Сталина» (1 день — около 30 рублей), Беловежская пуща с посещением Бреста и крепости (1−2 дня — 40−45 рублей). Также предлагают туры в Березинский биосферный заповедник, обзорные экскурсии по Минску (с посещением аквапарка, музея Великой Отечественной войны), по Могилеву, поездки в Хатынь и на Курган Славы и многое другое. Но эти предложения, как правило, для корпоративных клиентов.

Белые ночи в Питере

Лето — прекрасное время для посещения Санкт-Петербурга с его белыми ночами, фонтанами, разводными мостами и музеями. В большинстве турфирм такие поездки сейчас регулярны (1−2 раза в месяц) и подходят для всех желающих.

Время нахождения в северной столице России обычно варьируется от 2 до 4 дней. Стоимость на человека в зависимости от отеля, питания и насыщенности экскурсионной программы — около 100 долларов плюс 50−100 белорусских рублей.

А вот Москва — не самое востребованное направление среди отдыхающих. Экскурсионные туры туда не отличаются постоянством, но некоторые фирмы по мере формирования групп готовы свозить примерно за 45 рублей с человека (входят ночные переезды и день культурной программы). Интересный вариант путешествия — сборный паломнический тур к мощам Матроны Московской, который организует, например, 16 июня турфирма «Спадчына».

Постоянным спросом у витеблян пользуются более близкие российские города. Например, перед праздниками востребован однодневный шоп-тур в Смоленск (20−25 рублей). Популярны путешествия по маршрутам Пушкинские горы — Печоры (от 30 рублей за 1 день), Псков — Изборск (около 40 рублей), Великий Новгород (от 45 рублей за день, поездка чаще двухдневная).

По информации витебских туроператоров, киевское направление сегодня не столь популярно — прежде всего из-за большого расстояния. Хотя при желании можно найти поездку на три дня в столицу Украины (за это просят 70−80 долларов плюс 50 рублей за туруслугу).

Среди новых туров выходного дня можно отметить набирающие популярность среди профсоюзных организаций Витебска коллективные поездки в Грузию, Одессу, Карелию. Хотя выходных здесь не хватит. Автобусный тур по этим направлениям длится 4−7 дней, а стоимость согласуется индивидуально.

На западном направлении

Есть из чего выбрать и любителям путешествий по Евросоюзу. Однако и для 3−4-дневной экскурсии нужно получить шенгенскую визу за 60 евро и медстраховку. Но большинство турфирм оказывает клиентам визовую поддержку, а значит бумажной волокиты будет меньше (но личное присутствие в консульстве или посольстве никто не отменял).

Большой популярностью у жителей Витебска пользуется насыщенный (несколько городов, путешествие на пароме) 4-дневный тур по маршруту Таллинн — Стокгольм — Рига. Автобусные поездки сейчас ежемесячные, стоимость 165 евро (плюс виза и входные билеты в некоторые музеи).

Есть 3-дневные туры в Вильнюс — Каунас (от 75 евро + 40 белорусских рублей + виза), 5-дневные по маршруту Дрезден — Прага (от 135 евро + 40 белорусских рублей + виза). А вот что касается шоп-туров в польский Белосток, то, по информации туроператоров, из Витебска экскурсионные группы формируют редко — прежде всего из-за расстояния.

Вариантов короткого отдыха множество. А если поискать в интернете, можно и без помощи турфирм махнуть дикарем куда душа пожелает и позволяет кошелек. Есть дешевые авиабилеты, когда расстояние не преграда, недорогие хостелы, палатки, в конце концов. Есть уютные агроусадьбы, клубы экстремального отдыха и так далее. Выбор за вами.