Ресторан кошерного питания и гостиничный комплекс планируют открыть в Радуни

Туристический комплекс для поклонного туризма евреев планируют создать в Радуни. Инициатором реализации в горпоселке инвестпроекта по строительству туристического комплекса выступило ООО «Ор Меир». Проект направлен на привлечение туристов к могиле еврейского раввина и философа Хафеца Хаима , который захоронен на кладбище на окраине населенного пункта, сообщает БЕЛТА.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

На площади примерно в 3 га вблизи старого еврейского кладбища, где захоронен праведник, инвесторы хотят разместить 30 гостиничных домиков, ресторан кошерного питания, ритуальную баню, гостиницу и построить синагогу. Предполагается, что место станет объектом поклонного туризма для паломников со всего мира. Также ООО «Ор Меир» просит продать ему здание Дома культуры Радуни, которое строилось когда-то еврейской общиной как религиозный институт — иешива.

В горпоселке Радунь проживает около 2,5 тыс. населения. В случае решения о продаже здания ДК, культурные мероприятия предлагается проводить в одном из учреждений образования, которые здесь оптимизируют, а параллельно начать реконструкцию под многофункциональный культурный центр здания начальной школы (детей из нее также переведут), рассказали в райисполкоме.

Радунь — один из самых посещаемых туристами населенных пунктов Вороновского района, здесь хотят разместить районный музей, обустроить актовый и спортивный зал, загс и кафе, а в освободившейся после открытия культурного центра школе при необходимости смогут открыть бюджетный хостел. Местечко Радунь во второй половине 19-го века стало местом культурной жизни всех евреев мира именно благодаря просветителю Хафецу Хаиму.

Сюда приезжали, чтобы послушать его лекции. Он стал создателем в Радуни иешивы — религиозной школы, предназначенной для изучения Устного Иудейского Закона.

Считается, что из стен этого учебного заведения небольшого провинциального городка, которое просуществовало около 60 лет, вышли 12 главных раввинов стран мира того времени. Настоящее имя раввина Хафеца Хаима — Исраэль Меир Пупко. Он родился в Дятлово в 1838 году, в 18 лет переехал в Радунь. В 24-летнем возрасте опубликовал свою первую книгу «Хафец Хаим» («Жаждущий жизни»). Этот труд о вреде злословия прославил автора, а псевдоним впоследствии за ним закрепился. Просветитель оставил после себя большое культурное наследие. В 1933 году раввин умер и был захоронен на еврейском кладбище на самой окраине Радуни. Это кладбище немцы практически уничтожили во время войны, поэтому могилу просветителя удалось найти по свидетельствам очевидцев не так давно. Известно, что рядом захоронены около 2 тыс. местных евреев, расстрелянных фашистами в 1942 году.