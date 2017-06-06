Врач из Гродно разработала программу реабилитации, которая поднимает с постели лежачих после инсульта

Проект, аналогов которому нет на постсоветском пространстве, для инсультных больных разработала врач-невролог из Гродно Дарья Тишина. Его называют революцией в восстановительном лечении, сообщает «СБ Беларусь сегодня».





Программа позволяет пациентам после катастрофы мозга восстанавливать утраченные функции в домашних условиях. Для этого не нужен специалист. Достаточно зайти в приложение с компьютера — и машина выдаст индивидуальный комплекс упражнений для реабилитации, который способен поднять лежачего больного.

«Ежегодно в нашей стране инфаркт мозга настигает около тридцати тысяч человек, — вводит в проблему Дарья. — Инсультные больные — самая многочисленная группа среди прочих людей с инвалидностью. Каждый год эта категория увеличивается на двенадцать тысяч. После инсульта люди теряют некоторые функции опорно-двигательного, речевого аппарата, памяти. Восстановить утраченное помогает реабилитация. К сожалению, есть города, где нет ни одного специалиста по этому направлению. Мы с мужем Денисом разработали проект „Про инсульт“. Он занимался технической стороной».

Дарья Тишина шесть лет работала в отделениях для инсультных больных. У пациента, пережившего инфаркт мозга, есть год, чтобы максимально реабилитировать нарушенные функции. Считается, что дальше идет отшлифовка навыков. Наверстать потерянное потом невозможно.

Теперь инсультные больные могут заниматься дома по индивидуальной программе. Приложение для компьютеров содержит информацию о заболевании, его лечении и профилактике, предотвращении повторного эпизода. А также видеозаписи о том, как выполнять восстановительные упражнения и ухаживать за тяжелобольными. И самое важное, в программе «Про инсульт» есть тест. После заполнения опросника выдается индивидуальный комплекс для конкретного пациента.

Главный внештатный специалист по медицинской экспертизе Василий Смычек увидел в проекте огромный потенциал. По его мнению, программа способна произвести революцию в реабилитации.

Дарья Тишина призывает: «Для эффекта достаточно заниматься три раза в день по двадцать минут».

Первые посетители приложения уже делают успехи на пути к здоровью. В будущем авторы планируют разработать мобильную версию и расширить приложение для пациентов других профилей, которые тоже нуждаются в реабилитации.