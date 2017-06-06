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В Могилеве 17 июня пройдет субботник
07.06.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Городской субботник пройдет в Могилеве 17 июня. Он будет посвящен исключительно благоустройству и не предполагает сбора и перечисления денег, пишет
Субботник решили провести городские власти, чтобы помочь коммунальникам. Необходимо благоустроить места массового посещения города, так как Могилев готовится праздновать 750-летие.
Кроме коммунальников и чиновников в субботнике примут участие работники предприятий и организаций, студенты и учащиеся, представители общественных организаций.
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