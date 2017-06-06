В Могилеве 17 июня пройдет субботник

Городской субботник пройдет в Могилеве 17 июня. Он будет посвящен исключительно благоустройству и не предполагает сбора и перечисления денег, пишет ИА «Могилевские ведомости» .

Субботник решили провести городские власти, чтобы помочь коммунальникам. Необходимо благоустроить места массового посещения города, так как Могилев готовится праздновать 750-летие.

Кроме коммунальников и чиновников в субботнике примут участие работники предприятий и организаций, студенты и учащиеся, представители общественных организаций.