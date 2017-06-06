ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве 17 июня пройдет субботник

07.06.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Городской субботник пройдет в Могилеве 17 июня. Он будет посвящен исключительно благоустройству и не предполагает сбора и перечисления денег, пишет ИА «Могилевские ведомости».

Субботник решили провести городские власти, чтобы помочь коммунальникам. Необходимо благоустроить места массового посещения города, так как Могилев готовится праздновать 750-летие.

Кроме коммунальников и чиновников в субботнике примут участие работники предприятий и организаций, студенты и учащиеся, представители общественных организаций.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбор и перечисление средств после него не предусмотрено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Горад-кветка. Гарадскія ўлады абяцаюць за 2 гады змяніць Жодзіна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика