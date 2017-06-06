В Бресте протестируют систему оплаты проезда в городском транспорте через смартфон

Столичная компания «Системные технологии» планирует апробировать в Бресте «Электронный билет» — сервис для оплаты проезда в общественном транспорте через мобильное приложение на смартфоне. Программа уже написана и готова к пользованию. В данный момент идет подготовка инфраструктуры к старту проекта. Что собой представляет «Электронный билет» и почему столичная компания выбрала Брест в качестве «первопроходца» своего нового технического продукта, узнал «Вечерний Брест».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как получить электронный билет?

Сегодня через смартфон можно оплатить покупку в магазине, коммуналку и совершить многие другие платежи. Недалек уже и тот день, когда через смартфон можно будет оплатить проезд в автобусе или троллейбусе. Первые шаги к такому ноу-хау делает столичная компания «Системные технологии». Организация разработала сервис «Электронный билет», с помощью которого можно бесконтактно оплатить проезд в городском транспорте. В удобстве такой системы сомнений не возникает. Не нужно будет искать киоск с талончиками (который стоит далеко не на каждой остановке) или отвлекать водителя за рулем, дабы приобрести билет на проезд.

Все, что необходимо для работы сервиса «Электронный билет», — смартфон, интернет и специальное мобильное приложение, которое можно будет скачать бесплатно. Сначала пассажиру необходимо установить мобильное приложение и зарегистрироваться. После этого необходимо включить GPS. Программа автоматически определит местоположение остановки общественного транспорта и номер автобуса/троллейбуса, в который вы сели. Как только транспорт начнет движение, программа предложит оплатить проезд. После подтверждения (возможен вариант отказа) оплаты он получит электронный билет и чек, которые хранятся в системе. Оплата будет осуществляться путем списания денежных средств с заранее привязанной к приложению банковской карты. Программа предусматривает и варианты приобретения проездных. Электронный билет будет стоить столько же, сколько и традиционный бумажный талончик.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Брест любит инновации»

— Естественно, что, базируясь в Минске, первоначально мы рассматривали возможность реализации проекта в столице. Однако здесь уже существует успешно работающее решение, которым пользуется «Минсктранс». И тогда мы задумались над тем, какой из областных центров страны подходит для тестирования нашего приложения лучше всего. Брест понравился нам. Во-первых, у нашей компании есть удаленный офис в этом городе. А во-вторых, Брест любит инновации. Так, например, в городе внедрена система «Яндекс.Транспорт» для отслеживания движения общественного транспорта по маршрутам, чего пока нет в столице, — прокомментировал заместитель генерального директора СООО «Системные технологии» Сергей Кравченко.

В данный момент идет подготовка инфраструктуры для реализации пилотного проекта в Бресте. В частности, в транспорте и на остановках установят специальные датчики, к которым будет «привязываться» приложение. Тестирование пройдет на нескольких маршрутах с участием небольшого количества городского транспорта и закрытой группы пользователей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От задумки сервиса до начала внедрения уже разработанного приложения у компании ушло всего 1,5 месяца. Идея родилась спонтанно из предыдущего проекта.

— После создания решения для оплаты топлива на АЗС с помощью мобильного телефона мы задумались о тех, кто не имеет личного автотранспорта, но ежедневно совершает поездки. Так родилась идея создать решение для оплаты проезда в общественном транспорте, — рассказал Сергей Кравченко.

А как же контролеры?

В ресурсе «Электронный билет» уже предусмотрена система проверки оплаты за проезд. Билет содержит в себе QR-код и специальный динамический электронный ключ, которые сможет с помощью планшета или смартфона проверить контролер.

Многие скептики подумают, что систему можно будет взломать и получать электронные билеты бесплатно, что увеличит армию «зайцев». Но на такой расклад надеяться не стоит. Разработчики уверяют, что создали надежную схему, которая позволяет избегать ложной оплаты и ложных сообщений.

В дальнейшем, по результатам пилотного проекта, разработчики рассчитывают на развертывание работы приложения на всех маршрутах города, в том числе и других объектах общественного транспорта (маршрутках, поездах и т.д.). Брест — пока единственный город страны, в котором планируется внедрить плату за проезд в транспорте через смартфон.

Виктор Ледак, начальник отдела транспорта, связи и бытового обслуживания горисполкома:

— «Электронный билет» — это хорошая система, которая используется во многих европейских странах. Она позволяет дифференцировать плату за проезд. Это позволит оплачивать проезд в зависимости от количества проеханных остановок. Система помогает реагировать на изменения пассажиропотока. Программа будет регистрировать количество людей, которые проехали на определенном маршруте, в определенное время. Можно приобрести определенное количество поездок или проездной на определенное время. В зависимости от этого будет варьироваться цена. Ресурс «Электронный билет» — очень перспективный. Город за эту идею. Внедрение системы требует затрат. Пока компания-разработчик планировала внедрять пилотный проект за счет своих средств. Сейчас идет поиск финансирования.