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В Пинске 66-летнего пенсионера судили за мошенничество в крупном размере

07.06.2017 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске огласили приговор пожилому жителю города, который несколько лет получал две пенсии.

Обвиняемый с 1992 года получал пенсию в военном комиссариате по линии Министерства обороны. После выхода на военную пенсию он устроился на работу на одно из предприятий города. В 2010 году по достижении 60-летнего возраста его вызвали в отдел кадров предприятия и предложили заполнить документы для начисления пенсии по возрасту. В бумагах был пункт о том, получает ли он какие-либо выплаты из другого ведомства. На этот вопрос в документе он ответил отрицательно.

Две пенсии обвиняемый получал шесть лет. Кроме того он получил и надбавку к пенсии как почетный донор. Как следует из материалов дела, в общей сложности он завладел незаконным путем почти 13 тысячами рублей. По версии обвинения, мужчина намеренно предоставил в органы по труду, занятости и социальной защите подложные сведения, так как если бы он сообщил о том, что уже получает военную пенсию, то выплаты по возрасту не начислялись бы. В отношении пожилого пинчанина возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере.

«1 июня суд Пинского района и города Пинска признал мужчину виновным по ч.3 ст. 209 УК и назначил два года и шесть месяцев лишения свободы без конфискации имущества. Наказание не будет приведено в исполнение, если обвиняемый в течение года не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности», — сообщил помощник Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.

В январе текущего года управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома предъявило мужчине гражданский иск на всю сумму с учетом процентов за пользование чужими деньгами. Всего его обязали возместить более 15 тысяч рублей, из них 9 тысяч он уже выплатил.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Мужчина шесть лет получал две пенсии: военную и обычную.

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