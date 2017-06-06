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40-летний житель Бобруйска подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери
07.06.2017 08:45 — Новости Общества | Tut.by
1 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бобруйска, который подозревается в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с подозреваемым работают следователи», — рассказала представитель СК.
Она также уточнила, что поскольку потерпевшая не является совершеннолетней — девочке 16 лет, ее допросы ведутся в присутствии психолога.
Ее 40-летний отец, житель Бобруйска, взят под стражу.
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Она также уточнила, что поскольку потерпевшая не является совершеннолетней - девочке 16 лет, ее допросы ведутся в присутствии психолога.
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