40-летний житель Бобруйска подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери

1 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бобруйска, который подозревается в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с подозреваемым работают следователи», — рассказала представитель СК.

Она также уточнила, что поскольку потерпевшая не является совершеннолетней — девочке 16 лет, ее допросы ведутся в присутствии психолога.

Ее 40-летний отец, житель Бобруйска, взят под стражу.