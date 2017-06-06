Министерство обороны информирует

C 5 по 8 июня проходит визит в Республику Беларусь китайской военной делегации во главе с начальником Главного управления тылового обеспечения Центрального Военного Совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжао Кэши.



Вчера в рамках визита состоялись встреча главы китайской военной делегации с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым и переговоры с заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил генерал-майором Виталием Киреевым. Китайские и белорусские коллеги обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

В рамках визита представители НОАК посетили 2336‑ю базу хранения вещевого имущества и государственное учреждение «432‑й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь».