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"Сказали, нет реактивов". В регионах жалуются, что не могут бесплатно сдать тест на ВИЧ

07.06.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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После публикации «Минчанин не смог бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Мингорисполком: «Были технические сложности» в редакцию TUT.BY обратился житель Гродно. Сергей Кекух рассказал, что тоже столкнулся с похожей проблемой. Сдать бесплатно анализ на ВИЧ он не смог в Гродно.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На прошлой неделе мужчина проходил медосмотр в Гродненской центральной городской поликлинике, где ему также понадобилось сдать анализ на ВИЧ.

— В процедурной сказали, что кровь возьмут, но когда будут готовы результаты, не знают: полгода нет реактивов, — говорит Сергей Кекух. — Посоветовали обратиться на станцию переливания крови. Там за анализ попросили 10 рублей!

В процедурном кабинете Гродненской центральной городской поликлиники сказанное Сергею повторили: бесплатно взять кровь на анализ могут, но, когда будет готов результат, не знают.

— Потому что уже где-то полгода нет реактивов, — ответили в процедурной. И предложили обратиться на Гродненскую областную станцию переливания крови.

— Анализ стоит 10 рублей 83 копейки, — сообщили в регистратуре. — Если придете до 11 утра, то результат будет готов уже в 15.50.

Если не к спеху, можно заплатить 5 рублей 85 копеек. Но ждать нужно 5−7 дней.

Мы обзвонили и городские поликлиники в других областных центрах. В Бресте сообщили: анализ можно сдать бесплатно, но нужно направление врача. Такую же информацию озвучили и в Гомеле.

— Бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ можно ежедневно, с 8 до 14.45, — говорят в регистратуре Гомельской городской центральной поликлиники. — Нужно взять направление врача. Результат ждать где-то неделю.

А вот в лаборатории Витебской городской центральной поликлиники с ответом не спешили.

— Забор крови у нас делают бесплатно, — ответили в лаборатории, — Но я не знаю, как быстро будут готовы результаты: вот уже две недели нет реактивов.

Напомним, в пятницу в Министерстве здравоохранения пояснили, что сейчас тест-системы для проведения тестирования на ВИЧ имеются в лабораториях в достаточном количестве.

— Все ранее подготовленные пробы будут исследованы в ближайшее время, — отметили в ведомстве.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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