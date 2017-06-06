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Не очень-то и ждали: тополиный пух полетел по всей Беларуси
07.06.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Белорусы начали жаловаться на летающий повсюду тополиный пух — в этом году он появился чуть позже обычного.
Всего около 3,5% деревьев в Минске — тополя. Эти растения активно высаживали в белорусских городах в послевоенное время: тополя быстро растут и хорошо влияют на экосистему города, очищая воздух от газов. Но со временем их стали замещать другими деревьями, поскольку тополя быстро дряхлеют и к тому же каждый год забрасывают города пухом в конце весны — начале лета.
© Sputnik/
Минчане не рады летнему "снегопаду" из тополиного пуха
В предыдущие годы, когда погода была более теплой, пух появлялся уже в конце мая, однако в 2017-м он "задержался" и стал появляться повсеместно лишь к концу первой декады июня. Белорусы уже начали жаловаться на появляющийся тополиный пух, а многие просто шутят и вспоминают известную песню "тополиный пух, жара, июль".
Как напомнили Sputnik в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси, тополиный пух сам по себе не является сильным аллергеном, а многие аллергики страдают в период его распространения из-за цветения злаковых трав — их пыльцу часто переносит и пух.
Другая сложность — в том, как очищать от тополиного пуха подушки дома или одежду, однако сегодня благодаря специальным щеткам подобная проблема отпала сама собой.
Тополиный пух будет летать по Беларуси одну-две недели, в зависимости от погоды. В случае дождей его "прибьет", и большого количества белых хлопьев в воздухе не будет.
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И ботаники, и аллергологи уверяют: сам тополиный пух не вызывает аллергию, но разносит аллергенную пыльцу злаковых и других растений
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