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Белорусы стройнее израильтян и чехов, самые толстые - мексиканцы

07.06.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. В рейтинге ВОЗ по ожирению Беларусь находится ниже многих стран мира — таких, как Израиль, Чехия, Великобритания и Австралия, убедился Sputnik после сравнения данных Организации по странам.

Накануне в Минске были представлены результаты исследования факторов неинфекционной заболеваемости белорусов STEPS — по данным исследования ВОЗ и Минздрава, порядка 25% всех белорусов болеют ожирением, а лишний вес имеют порядка 60% граждан.

Sputnik сравнил данные по распространенности ожирения в странах мира ВОЗ и пришел к выводу, что белорусы — далеко не самые толстые в мире.

Так, первое место по распространенности ожирения занимает Мексика — там 32,8% населения страдают этой болезнью. На втором месте самых "тучных стран" — США и 31,8% всех жителей, на третьем — Сирия и 31,6% населения.

Белорусы со своими 25,4% стройнее, чем жители Австралии, Чехии, Израиля, Турции, Мальты, Новой Зеландии и ряда других стран.

Согласно данным ВОЗ, распространенность ожирения среди подростков достаточно заметно увеличилась в ряде стран Европы. Стали чаще страдать этим недугом европейцы всех возрастов и национальностей — например, в России этот показатель вырос за последние годы в два раза, что вызывает серьезные опасения среди медиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Практически каждый четвертый белорус, согласно исследованиям, страдает ожирением.

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