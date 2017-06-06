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Три жителя Быхова выбивали долг у предпринимателя

07.06.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Быховским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Быхова, которые силой принуждали вернуть долг индивидуального предпринимателя. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Подозреваемые, 30 и 29 лет, находясь в квартире 31-летнего индивидуального предпринимателя, под угрозой применения насилия принуждали последнего к уплате долга в сумме 300 долларов и 570 рублей.

«На первоначальном этапе следствием установлено, что перед одним из подозреваемых индивидуальный предприниматель имел долговые обязательства. Деньги, взятые в заем, потерпевший не смог вернуть в срок, в связи с чем между мужчинами возникли споры», — рассказали в СК.

Затем «заказчик» подговорил двух своих знакомых об оказании помощи в выбивании долга.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 384 (принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.

 
 
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