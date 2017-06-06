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Руководство для родителей
07.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Как уберечь своих детей от деструктивных сайтов в интернете.
Наши дети – главная ценность в жизни. В наше время защищать детей от различных неприятностей становится непростой задачей. Современные телефоны и планшеты становятся все сложнее. В связи с этим родителям необходимо постоянно совершенствовать свои знания технологий, чтобы помогать детям правильно использовать гаджеты. Данное руководство призвано помочь родителям обеспечить безопасное использование детьми мобильных устройств и интернета.
Чем старше становятся дети, тем больше новых проблем появляется. Родители учат своих детей и учатся сами. Вам кажется, что дети знают о компьютерных технологиях больше, чем вы? Вы не одиноки, многие родители думают точно так же. Нынешние подростки родились буквально со смартфоном в руках, в то время как многие взрослые познакомились с мобильными устройствами уже в сознательном возрасте. Но это не делает ребенка главным техническим специалистом в доме. Даже если ребенок умеет пользоваться интернетом, это не означает, что он осознает последствия каждого действия в Глобальной компьютерной сети Интернет. Родителям нет необходимости разбираться в цифровом мире лучше ребенка. Но вы должны быть всегда готовы к моменту, когда ваш ребенок найдет в Сети что-то незнакомое и будет нуждаться в разговоре с кем-то более опытным. Важно вовлечь ребенка в диалог. Поэтому в семье так важна доверительная атмосфера, где дети могут свободно задавать вопросы и получать исчерпывающую информацию в доступной форме.
Сегодня полный запрет доступа детей к технологиям не решает проблему безопасности. Современные технологии – важная часть повседневной жизни, необходимая для развития. Вместо того чтобы устанавливать ограничения, поговорите с детьми о безопасности и организуйте взаимодействие ребенка с гаджетами. Многие вышеупомянутые риски актуальны и для взрослых, поэтому рекомендованные меры предосторожности стоит применять в любом возрасте.
Детская безопасность – ответственность взрослых.
Не забывайте про периодический контроль виртуальных друзей и сообществ, в которых ребенок ведёт деятельность. Если тематика сообщества не понятна, попросите ребенка это пояснить, поищите информацию в Интернете – даже картинки и символику сообществ можно проверить через сервис «Поиск по картинке», предоставляемый компаниями «Яндекс» и «Google». Также, внимания заслуживают сервисы, позволяющие искать скрытых и скрывающихся друзей. Если ребенок что-то скрывает, то именно это должно заинтересовать родителей.
Займитесь саморазвитием. Особенности виртуальной жизни детей и подростков нам, родителям, нужно постоянно познавать и быть в курсе актуальных интернет-угроз Кроме этого, в регионе создан удобный и бесплатный инструмент для саморазвития и консультаций –«Родительский форум» http://www.child-security.net/forum или http://forum.bresta.by/forum15/
Целесообразно обращаться кспециалистам-психологам, а зачастую и к психиатрам. Уже первый неправильный тактический шаг может навредить: после этого усиливается воздействие на ребенка, создается агрессивный настрой против родителей, появляются угрозы и попытки склонять к совершению побега из дома или к самоубийству.
Постоянно наблюдайте за поведением детей. Не забывайте, что любые попытки приблизиться к ребенку он будет обсуждать со своими идеологами в соцсетях. Ему будут пояснять примерно так: «не слушай родителей, слушай нас».
Постарайтесь вернуть ребенка в семью. Родительская любовь и тепло могут в этом помочь.
Рекомендации по техническому контролю.
Существуют подобные инструменты для игровых приставок, таких как NintendoWii, Playstation и Xbox 360. Особенно полезны будут те отчеты, которые вам предоставит Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во временных файлах Интернет (папки c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary InternetFiles в операционной системе).
Тактические подсказки для родителей
Психологи готовы проконсультировать, оказать психологическую помощь:
— телефон круглосуточной психологической помощи областного психоневрологического диспансера (8-0162)-40-62-26;
— телефоны для справки и очной консультации (8-0162) 20-15-55 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни и (8-0162) 97-43-62 с 9.00 до 12.00 в рабочие дни областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По вопросам настройки домашнего компьютера, настройки опций родительского контроля можно обращаться к преподавателям информатики в школе своего ребенка или к специалистам Белтелекома.
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Как уберечь своих детей от деструктивных сайтов в интернете. Наши дети – главная ценность в жизни. В наше время защищать детей от различных неприятностей...
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