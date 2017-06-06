В Лунинце за взятки и. о. завлаборатории городского рынка грозит до 10 лет тюрьмы

Лунинецким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту получения жительницей Лунинца взяток, пишет «Медиа-Полесье».

Женщина занимала должность исполняющей обязанности заместителя заведующей лаборатории местного рынка. Следователи установили, что подозреваемая с апреля по декабрь прошлого года получала от торговцев свининой взятки за разрешение продавать мясную продукцию в сроки, свыше установленных законодательством Беларуси.

Максимальные санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В действиях предпринимателей, дававших взятки, также усматриваются составы преступления, предусмотренные ст. 431 УК РБ («Дача взятки»). Однако в связи с тем, что данные лица добровольно заявили о содеянном, они освобождаются от уголовной ответственности.