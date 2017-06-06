Более 150 неиспользуемых зданий в Минской области предлагаются под частные центры социальных услуг

Более 150 неиспользуемых зданий в Минской области предлагаются для продажи или аренды под частные центры социальных услуг, сообщила БЕЛТА начальник управления социальных учреждений и материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Вера Подоровская.

«В Минской области в результате оптимизации сфер здравоохранения, образования, культуры и некоторых других освободилось более 150 зданий, которые могут быть использованы для оказания социальных услуг в различных сферах обслуживания на условиях продажи или сдачи в аренду в соответствии с законодательством», — отметила Вера Подоровская.

По ее словам, частная форма социального обслуживания уже получила развитие в центральном регионе. Так, на территории Воложинского района работает частное унитарное предприятие «Семейный причал», в котором для граждан оказываются платные социальные услуги, услуга постоянного проживания.

Подробная информация о неиспользуемых объектах на территории Минской области для проработки вопросов об организации на их базе учреждений по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами размещена на сайтах Миноблисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, Государственного комитета по имуществу и фонда «Минскоблгосимущество».

Вера Подоровская подчеркнула, что вопрос обеспечения граждан качественными социальными услугами остается по-прежнему актуальным. За последние годы за счет перепрофилирования объектов неиспользуемого недвижимого имущества открылись дома-интернаты в Клецком, Стародорожском, Копыльском, Борисовском районах, отделения круглосуточного пребывания — в Борисовском, Клецком и Молодечненском районах, дома совместного (самостоятельного) проживания — в Борисовском, Клецком и Мядельском районах, дом самостоятельного комфортного проживания — в Узденском районе, социальный пункт — в Копыльском районе и отделения центров — в Мядельском, Смолевичском и Солигорском районах.

В данный момент на территории Минской области действуют 18 домов-интернатов и 7 отделений круглосуточного пребывания для пожилых граждан при территориальных центрах социального обслуживания населения, в которых оказываются социальные услуги более 3,5 тыс. пожилых граждан и инвалидов.