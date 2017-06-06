ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 150 неиспользуемых зданий в Минской области предлагаются под частные центры социальных услуг

07.06.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 150 неиспользуемых зданий в Минской области предлагаются для продажи или аренды под частные центры социальных услуг, сообщила БЕЛТА начальник управления социальных учреждений и материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Вера Подоровская.

«В Минской области в результате оптимизации сфер здравоохранения, образования, культуры и некоторых других освободилось более 150 зданий, которые могут быть использованы для оказания социальных услуг в различных сферах обслуживания на условиях продажи или сдачи в аренду в соответствии с законодательством», — отметила Вера Подоровская.

По ее словам, частная форма социального обслуживания уже получила развитие в центральном регионе. Так, на территории Воложинского района работает частное унитарное предприятие «Семейный причал», в котором для граждан оказываются платные социальные услуги, услуга постоянного проживания.

Подробная информация о неиспользуемых объектах на территории Минской области для проработки вопросов об организации на их базе учреждений по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами размещена на сайтах Миноблисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, Государственного комитета по имуществу и фонда «Минскоблгосимущество».

Вера Подоровская подчеркнула, что вопрос обеспечения граждан качественными социальными услугами остается по-прежнему актуальным. За последние годы за счет перепрофилирования объектов неиспользуемого недвижимого имущества открылись дома-интернаты в Клецком, Стародорожском, Копыльском, Борисовском районах, отделения круглосуточного пребывания — в Борисовском, Клецком и Молодечненском районах, дома совместного (самостоятельного) проживания — в Борисовском, Клецком и Мядельском районах, дом самостоятельного комфортного проживания — в Узденском районе, социальный пункт — в Копыльском районе и отделения центров — в Мядельском, Смолевичском и Солигорском районах.

В данный момент на территории Минской области действуют 18 домов-интернатов и 7 отделений круглосуточного пребывания для пожилых граждан при территориальных центрах социального обслуживания населения, в которых оказываются социальные услуги более 3,5 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В данный момент на территории Минской области действуют 18 домов-интернатов и 7 отделений круглосуточного пребывания для пожилых граждан при территориальных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Три жителя Быхова выбивали долг у предпринимателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика