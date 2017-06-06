В поселке Лесной женщина украла из подъезда детскую коляску

Милиционеры просят оказать содействие в установлении личности и местонахождения женщины, которая в Лесном поселке Минского района украла детскую коляску. Об этом сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Преступление было совершено 25 мая, около 12.00: женщина выкатила из подъезда дома № 11 по улице Александрова чужую коляску и скрылась с ней в неизвестном направлении. Подозреваемую запечатлели камеры видеонаблюдения на дворовой территории.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси (Кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Ущерб оценили в 100 белорусских рублей.

— Сейчас следствие выясняет способ проникновения в подъезд, оснащенный домофоном. Предполагается, что хищение совершено с конкретной целью: в тамбуре хранились более дорогие вещи: люльки и велосипеды, — сказал Александр Марченко.

Милиция просит оказать содействие в установлении личности или местонахождении подозреваемой. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируется. Контактные телефоны: 8017 505−22−77, 8017 267−61−41, 8029 769−61−94 или 102.