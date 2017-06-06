В переходе на Якуба Коласа хотят установить камеры для отслеживания нелегальных торговцев

В администрации Советского района прошло совещание, на котором обсудили действия против нелегальной торговли. Какие меры предлагают чиновники, пишет агентство « Минск-Новости ».



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Самыми проблемными местами в Советском районе в этом плане являются подземные переходы на площади Якуба Коласа и на пересечении улиц Хоружей и Куйбышева. Замглавы администрации района Александра Величко говорит, что они планируют оборудовать эти места системами видеонаблюдения.

— Также вместе с несколькими компаниями-производителями обсуждается возможность реконструкции либо строительства новых объектов торговли в этих переходах по аналогии с тем, как это сделано возле станции метро «Площадь Ленина». Тогда прилегающую территорию закрепят за легальными продавцами. Предварительно такой разговор велся с «Красным пищевиком» и «ДорОРС».

Однако наиболее действенным методом борьбы с нелегальной торговлей, по мнению администрации, стало бы внесение в законодательство изменений, предусматривающих возможность конфискации товаров и незаконно полученного дохода; упрощение процедуры утилизации конфискованных предметов, а также увеличение административной ответственности за нарушения. Сегодня же сумма штрафа в 3 базовые величины не останавливает людей, торгующих в переходах или на других стихийных мини-рынках.