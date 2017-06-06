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Руки мыть 3 минуты, лед в напитки не класть. Рекомендации Минздрава тем, кто едет в жаркие страны
07.06.2017 12:45 — Новости Общества | Tut.by
В Сибири — клещевой энцефалит, в Южной Америке — вирус Зика, в Индии — холера, в ОАЭ — коронавирус. Представители Минздрава рассказали, о чем нужно помнить белорусским туристам, которые едут в жаркие страны.
Представители Минздрава напомнили туристам о мерах предосторожности при поездках в страны, климат в которых сильно отличается от белорусского.
Так, туристам, которые едут в страны Южной Америки (например, Бразилию, Венесуэлу, Перу) нужно помнить о том, что там была вспышка лихорадки Зика, которую переносят комары. Здесь специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, не открывать окна в номере, носить одежду с длинными рукавами.
Холеру сейчас фиксируют в Индии, Доминиканской республике, в Таиланде, Вьетнаме. Для защиты надо помнить о соблюдении правил личной гигиены — не покупать еду у торговцев на улице или в заведениях сомнительного качества, соблюдать условиях хранения пищевых продуктов, пить только бутилированную воду и не использовать лед в местах общественного питания.
Короновируса надо бояться в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и др. странах региона. Этой респираторной инфекцией чаще заражаются пожилые, люди с патологией органов дыхания. Инфекция в основном передается через контакт с верблюдами.
В нескольких регионах России — Дальний восток, Сибирь, Карелия — циркулирует клещевой энцефалит. Перед поездкой туда специалисты советуют сделать прививку.
Есть и общие советы для всех, кто отдыхает в жарких странах:
— руки мыть тщательно, 3 минуты, три раза ополаскивать.
— не посещать сельские районы или по возможности останавливаться там в гостиницах.
— пить бутилированную воду.
— не покупать еду на улице.
— не переедать, особенно, если отдых по системе «все включено» — к непривычной еде нужно привыкать постепенно.
— перед поездкой в поликлинике узнать, какие ждут опасности и при необходимости сделать прививку.
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В Сибири - клещевой энцефалит, в Южной Америке - Зика, в Индии - холера, в ОАЭ - коронавирус. Представители Минздрава рассказали, о чем нужно помнить белорусским...
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