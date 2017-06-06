Руки мыть 3 минуты, лед в напитки не класть. Рекомендации Минздрава тем, кто едет в жаркие страны

В Сибири — клещевой энцефалит, в Южной Америке — вирус Зика, в Индии — холера, в ОАЭ — коронавирус. Представители Минздрава рассказали, о чем нужно помнить белорусским туристам, которые едут в жаркие страны.





Представители Минздрава напомнили туристам о мерах предосторожности при поездках в страны, климат в которых сильно отличается от белорусского.

Так, туристам, которые едут в страны Южной Америки (например, Бразилию, Венесуэлу, Перу) нужно помнить о том, что там была вспышка лихорадки Зика, которую переносят комары. Здесь специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, не открывать окна в номере, носить одежду с длинными рукавами.

Холеру сейчас фиксируют в Индии, Доминиканской республике, в Таиланде, Вьетнаме. Для защиты надо помнить о соблюдении правил личной гигиены — не покупать еду у торговцев на улице или в заведениях сомнительного качества, соблюдать условиях хранения пищевых продуктов, пить только бутилированную воду и не использовать лед в местах общественного питания.

Короновируса надо бояться в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и др. странах региона. Этой респираторной инфекцией чаще заражаются пожилые, люди с патологией органов дыхания. Инфекция в основном передается через контакт с верблюдами.

В нескольких регионах России — Дальний восток, Сибирь, Карелия — циркулирует клещевой энцефалит. Перед поездкой туда специалисты советуют сделать прививку.

Есть и общие советы для всех, кто отдыхает в жарких странах:

— руки мыть тщательно, 3 минуты, три раза ополаскивать.

— не посещать сельские районы или по возможности останавливаться там в гостиницах.

— пить бутилированную воду.

— не покупать еду на улице.

— не переедать, особенно, если отдых по системе «все включено» — к непривычной еде нужно привыкать постепенно.

— перед поездкой в поликлинике узнать, какие ждут опасности и при необходимости сделать прививку.