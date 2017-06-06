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Путин - о том, как бы он вел себя с геем в общем душе на подлодке

07.06.2017 13:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, как бы вел себя с геем в общем душе на подводной лодке.

В ходе беседы с Путиным Стоун задал российскому лидеру вопрос о российском законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма. Он уточнил, считает ли президент этот закон проявлением дискриминации.

"Вообще-то никаких притеснений нет", — сказал в ответ Путин, его слова цитирует РИА Новости со ссылкой на агентство "Блумберг".

Тогда режиссер спросил у своего собеседника, что бы он делал, если бы оказался в общем душе на подводной лодке с представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо", — отшутился в ответ президент РФ.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма вступил в силу в России в 2013 году. За противоправные действия как для физических, так и юридических лиц предусмотрен штраф либо для последних — административное приостановление деятельности.

Выдержки интервью Путина известному кинорежиссеру начали публиковать различные зарубежные СМИ. Ранее,в частности, был обнародован ответ президента на вопрос о российско-американских отношениях. Полная версия интервью будет показана американским телеканалом Showtime 12-15 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер в свойственной ему шутливой манере прокомментировал вопрос о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма.

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