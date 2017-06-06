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TUT.BY приглашает выпускников школ рассказать о себе. Уже в четверг
07.06.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Встреча популярного
Мы ждем и тех, у кого есть свой влог, и тех, у кого его нет, медалистов и условных «троечников», юношей и девушек, с достижениями в любом виде спорта или музыки или без них, тех, кто умеет рисовать и танцевать, и тех, кто этого делать не умеет. Если вы тусуетесь в ТЦ Galleria Minsk и если у вас нет времени на тусовки из-за репетиторов, приходите и расскажите о себе.
Мы ждем сообщений от тех, кто хочет рассказать о себе и своем поколении, на электронную почту
Давайте познакомимся!
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Мы ждем сообщений от тех, кто хочет рассказать о себе и своем поколении, на электронную почту air@tutby.com или просто сообщений в вайбер на номер +375 29 755-80-01.
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