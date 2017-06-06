TUT.BY приглашает выпускников школ рассказать о себе. Уже в четверг

Встреча популярного влогера Влада Бумаги с поклонниками и последующее обсуждение в социальных сетях указали на разрыв и непонимание между поколениями. Извечный конфликт отцов и детей налицо. TUT.BY приглашает выпускников школ на короткие интервью в студии в четверг, 8 июня, с 11 до 16, чтобы дать свободный микрофон поколению Next.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Мы ждем и тех, у кого есть свой влог, и тех, у кого его нет, медалистов и условных «троечников», юношей и девушек, с достижениями в любом виде спорта или музыки или без них, тех, кто умеет рисовать и танцевать, и тех, кто этого делать не умеет. Если вы тусуетесь в ТЦ Galleria Minsk и если у вас нет времени на тусовки из-за репетиторов, приходите и расскажите о себе.

Мы ждем сообщений от тех, кто хочет рассказать о себе и своем поколении, на электронную почту air@tutby.com или просто сообщений в вайбер на номер +375 29 755−80−01 . Сообщите свои имя и фамилию, возраст, какую школу оканчиваете, чем интересуетесь, номер телефона для связи и удобное для вас время для интервью (30 минут между 11 и 16 часами). В ответ на сообщение дождитесь подтверждения.

Давайте познакомимся!