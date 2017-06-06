Шапиро пока не определился с судьбой хоккейной сборной

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший глава Минского облисполкома Семен Шапиро определился со своими заместителями в ФХРБ.

7 июня на отчетно-выборной конференции федерации по его предложению заместителями были избраны директор минской ДЮСШ по хоккею Дмитрий Басков, директор ХК «Неман» (Гродно) Анатолий Варивончик и руководитель судейского комитета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров, передает БелаПАН .

«Это все известные и очень достойные люди в нашей стране, известные хоккейной общественности, поэтому не думаю, что тут какая-то новость. Варивончик — известный в прошлом хоккеист, много сделавший для белорусского хоккея и «Немана». Басков возглавляет лучшую школу в нашей стране. Гончаров — это тоже очень достойный человек, много работающий в белорусском хоккее», - отметил Семен Шапиро по окончании конференции.

После избрания заместителей он отметил, что сейчас в ФХРБ принимается «ряд коллегиальных решений». Прошла встреча с руководителями частных хоккейных школ, рассматриваются вопросы детско-юношеского хоккея, национального чемпионата и сборной. «От меня сегодня требуется система, которая будет работать и где каждый должен выполнять свою функцию. Система в хоккее была, мы ее подкорректируем, будем ее совершенствовать. Каждый человек будет отвечать за свое направление», — сказал руководитель федерации.

По его словам, две с половиной недели работы в новой должности не стали для него большим откровением. «Может быть, еще не все до конца, конечно, прочувствовал, но ситуация поддается более глубокому анализу, чем раньше», — отметил он.

Вместе с тем Семен Шапиро пока не смог сказать, останется ли на своей должности главный тренер национальной сборной канадец Дэйв Льюис. Он подчеркнул, что судьба тренерского штаба еще не решена, встреч ни с сегодняшними тренерами, ни с претендентами по этому вопросу еще не было.

«Очень много внимания сегодня мы уделяем нашей молодежи, рассматриваем тех, кто сегодня подает хороший результаты, и смотрим на каждого из этих ребят через призму будущего нашей национальной сборной. Но это очень трудоемкий, очень неторопливый должен быть процесс. Мы не имеем права ошибиться с командой, мы должны собрать действительно самых достойных и самых лучших», — заявил глава ФХРБ.

Напомним, что хотя белорусские власти и встающие на их сторону функционеры из международных спортивных организаций и заявляют, что спорт вне политики , в самой Беларуси он уже давно не просто политика – в Беларуси он уже давно стал частью государственной идеологии.

Но вместо этого, по словам президента Александра Лукашенко, « в хоккее провал , в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал», хоккейная сборная проваливает Олимпийский квалификационный турнир и второй год подряд балансирует на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира. И дело, считает он, не в том, что кому-то недоплатили или не профинансировали, что совершенно посторонние для спорта люди пытаются им командовать, а в том, что «просто зажрались в некоторых видах спорта».

А ведь «спорт - это величайшая идеология». «Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - негодует президент.

По его мнению, если национальная команда играет плохо, то такое и настроение у миллионов людей, « хорошо - это воодушевляет ».

И вот глава государства продолжает пытаться вручную настроить игру белорусских хоккеистов, назначает руководить хоккеем вместо бывшего главного пограничника теперь уже бывшего главу Минской области (ни то, ни другое не имеет непосредственного отношения к хоккею) и тем самым получить идеологические бонусы от любителей этого вида спорта.

«Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы», - уверен он.