|
Шапиро пока не определился с судьбой хоккейной сборной
07.06.2017 13:40 — Новости Общества | БДГ
Новый председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший глава Минского облисполкома Семен Шапиро определился со своими заместителями в ФХРБ.
7 июня на отчетно-выборной конференции федерации по его предложению заместителями были избраны директор минской ДЮСШ по хоккею Дмитрий Басков, директор ХК «Неман» (Гродно) Анатолий Варивончик и руководитель судейского комитета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров, передает
«Это все известные и очень достойные люди в нашей стране, известные хоккейной общественности, поэтому не думаю, что тут какая-то новость. Варивончик — известный в прошлом хоккеист, много сделавший для белорусского хоккея и «Немана». Басков возглавляет лучшую школу в нашей стране. Гончаров — это тоже очень достойный человек, много работающий в белорусском хоккее», - отметил Семен Шапиро по окончании конференции.
После избрания заместителей он отметил, что сейчас в ФХРБ принимается «ряд коллегиальных решений». Прошла встреча с руководителями частных хоккейных школ, рассматриваются вопросы детско-юношеского хоккея, национального чемпионата и сборной. «От меня сегодня требуется система, которая будет работать и где каждый должен выполнять свою функцию. Система в хоккее была, мы ее подкорректируем, будем ее совершенствовать. Каждый человек будет отвечать за свое направление», — сказал руководитель федерации.
По его словам, две с половиной недели работы в новой должности не стали для него большим откровением. «Может быть, еще не все до конца, конечно, прочувствовал, но ситуация поддается более глубокому анализу, чем раньше», — отметил он.
Вместе с тем Семен Шапиро пока не смог сказать, останется ли на своей должности главный тренер национальной сборной канадец Дэйв Льюис. Он подчеркнул, что судьба тренерского штаба еще не решена, встреч ни с сегодняшними тренерами, ни с претендентами по этому вопросу еще не было.
«Очень много внимания сегодня мы уделяем нашей молодежи, рассматриваем тех, кто сегодня подает хороший результаты, и смотрим на каждого из этих ребят через призму будущего нашей национальной сборной. Но это очень трудоемкий, очень неторопливый должен быть процесс. Мы не имеем права ошибиться с командой, мы должны собрать действительно самых достойных и самых лучших», — заявил глава ФХРБ.
Напомним, что хотя белорусские власти и встающие на их сторону функционеры из международных спортивных организаций и заявляют, что
Но вместо этого, по словам президента Александра Лукашенко, «
А ведь «спорт - это величайшая идеология». «Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - негодует президент.
По его мнению, если национальная команда играет плохо, то такое и настроение у миллионов людей, «
И вот глава государства продолжает пытаться вручную настроить игру белорусских хоккеистов,
«Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы», - уверен он.
Но все равно, хотя в хоккей и вкладывается 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников, но «вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший глава Минского облисполкома Семен Шапиро определился со своими заместителями в ФХРБ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии