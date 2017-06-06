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ИП не надо будет чипировать меховые изделия

07.06.2017 14:02 — Новости Общества | БДГ  
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Механизм маркировки товаров контрольными знаками будет усовершенствован в Беларуси.

Согласно указу №204 «Об изменении указа президента Республики Беларусь», который Александр Лукашенко подписал 6 июня 2017 года, в стране будет усовершенствован механизм маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с учетом практики его применения, а также выполнение обязательств по Соглашению о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Документ вносит ясность в давно волнующий белорусских ИП вопрос чипирования изделий из меха, который обсуждался властями и предпринимателями несколько лет.

Согласно документу, указом предусмотрено исключение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанности нанесения контрольных знаков образца Беларуси на меховые изделия, ввозимые в рамках трансграничной торговли, оптовой торговли, осуществляемой с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС) и маркированные контрольными (идентификационными) знаками одного из государств - членов ЕАЭС, с одновременным введением обязанности внесения в Банк электронных паспортов товаров информации о таких товарах до их ввоза на территорию республики либо до их отгрузки с территории уполномоченных складов. Вводится обязанность маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками при вывозе их на территорию других государств - членов ЕАЭС.

Кроме того, уточнен перечень субъектов хозяйствования, обязанных вносить информацию о маркируемых товарах в Банк электронных паспортов товаров, который наделяется статусом национального компонента информационной системы маркировки.

ГТК будет заниматься передачей Центру систем идентификации информации о товарах, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками. Отменяется также обязанность маркировки контрольными (идентификационными) знаками товаров (за исключением включенных в перечень, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров), предоставляемых в рамках международной технической помощи.

Документом отменяется требование о маркировке товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, предназначенных для вывоза за пределы Беларуси, при их транспортировке от мест производства до складов, а также хранении таких товаров на складах. Предусматривается также приведение к единообразию с Налоговым кодексом Беларуси сроков представления ежеквартальных отчетов об использовании контрольных (идентификационных) знаков и объемах промаркированных ими товаров.

 
 
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Механизм маркировки товаров контрольными знаками будет усовершенствован в Беларуси.

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