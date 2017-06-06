Гигант, способный на многое: Беларусь на «ЭКСПО» покажет «БелАЗ-75710»

До открытия международной выставки «ЭКСПО-2017» в Казахстане осталось два дня. Достойно представить свои разработки стремится каждый участник. Не стала исключением и Беларусь. Республика готовится удивить инвесторов и гостей, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Среди экспонатов «БелАЗ-75710» - самый большой автомобиль на планете. Высота - с трехэтажный дом, вес - 810 тонн, грузоподъемность - 450 тонн. Этот гигант способен на многое. Так, самосвал с легкостью превращает легковушку в лепешку. Так же легко он может перевезти самый большой пассажирский самолет «Аэробус А380».

Сдвинуть с места саму эту махину - задача непростая. Ведь для того, чтобы завести самосвал, нужно ведро топлива.

«2800 литров в одном баке. Два бака объемом 5600 литров хватит на более чем 93 легковых машины», - рассказал начальник конструкторского бюро «БелАЗ» Александр Насковец.

Во всем мире пока только три таких гиганта. Два из них уже работают в России. На заводе надеются, что на выставке «ЭКСПО-2017» удастся заключить контракты на поставку карьерных самосвалов и с другими странами. Акцент делают не только на размер, но и на технологии.