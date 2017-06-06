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Гигант, способный на многое: Беларусь на «ЭКСПО» покажет «БелАЗ-75710»
07.06.2017 14:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
До открытия международной выставки
Среди экспонатов «БелАЗ-75710» - самый большой автомобиль на планете. Высота - с трехэтажный дом, вес - 810 тонн, грузоподъемность - 450 тонн. Этот гигант способен на многое. Так, самосвал с легкостью превращает легковушку в лепешку. Так же легко он может перевезти самый большой пассажирский самолет «Аэробус А380».
Сдвинуть с места саму эту махину - задача непростая. Ведь для того, чтобы завести самосвал, нужно ведро топлива.
«2800 литров в одном баке. Два бака объемом 5600 литров хватит на более чем 93 легковых машины», - рассказал начальник конструкторского бюро «БелАЗ» Александр Насковец.
Во всем мире пока только три таких гиганта. Два из них уже работают в России. На заводе надеются, что на выставке «ЭКСПО-2017» удастся заключить контракты на поставку карьерных самосвалов и с другими странами. Акцент делают не только на размер, но и на технологии.
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