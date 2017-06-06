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В Гродно спасли человека, который потерял силы, на спор переплывая Неман

07.06.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно спасатели ОСВОДа вовремя достали из воды 33-летнего горожанина, решившего на спор переплыть Неман. Выбившегося из сил пловца заметил наблюдатель спасательной станции и направил к нему лодку. В итоге жизнь спорщика была спасена, но пари ему выиграть не удалось: парня доставили к берегу, от которого тот стартовал. О происшествии сообщает «СБ Беларусь сегодня».

Председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Виноградов уверяет, что без своевременной помощи пловец не смог бы благополучно добраться до берега:

— В этом месте ширина реки составляет как минимум 80 метров. Скорость течения — 70 метров в секунду. Молодой человек понял, что находится в смертельной опасности где-то за 15 метров до суши. В этом месте глубина Немана — примерно 3 метра. Он начал махать руками, призывая на помощь. В спасательной лодке мы доставили его к берегу. Отдышавшись и придя в себя, парень отказался от госпитализации.

В ОСВОДе напомнили, что Неман — одна из самых скоростных рек страны с коварным профилем дна и течением, со множеством камней и водоворотов. Переплывать его намного опаснее, чем может показаться на первый взгляд.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ОСВОДе напомнили, что Неман - одна из самых скоростных рек страны с коварным профилем дна и течением, со множеством камней и водоворотов.

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