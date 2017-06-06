Минчанку, снявшую нашумевшее видео про задержание в метро, доставили в суд

Минчанку Людмилу Синюк, которая сняла нашумевшее видео про задержание парня в метро, милиция сегодня доставила в суд. Об этом TUT.BY рассказал директор концертного агентства, где работает девушка.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я в командировке, но она мне позвонила на мобильный. На выходе из метро, когда она шла на работу, ее остановили трое милиционеров, предложили проехать с ними. Сейчас она в суде Центрального района, читает свое дело, — сообщил Виктор Паланейчик, директор концертного агентства «Аквариум ВС», где работает Людмила Синюк.

Информацию о том, что девушка находится в суде Центрального района Минска, также подтвердила помощник председателя суда Елизавета Лякса. Сама Людмила не стала общаться с TUT.BY.

В чем обвиняют Синюк, пока точно неизвестно. Как сказал «Радыё Свабода» ее друг, чье имя издание не называет, — в мелком хулиганстве из-за нецензурной брани на снятом Людмилой видеоролике.

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Напомним, в конце мая в интернете появилось видео, как несколько сотрудников милиции задерживали парня в вестибюле метро. Оно разошлось по соцсетям, собрав только во «ВКонтакте» почти 160 тысяч просмотров.

В ГУВД Мингорисполкома рассказали , что 27 мая на станции «Октябрьская» милиционер остановил молодого человека с признаками опьянения и попросил покинуть метро. Они поднялись в вестибюль, однако уйти со станции парень отказался. Его попытались доставить в комнату милиции, он стал сопротивляться, сломав одному из милиционеров нос.

В отделении токсикологии больницы скорой помощи парню поставили диагноз «алкогольное отравление». Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Позже, несмотря на это, молодого человека отпустили из больницы домой с обязательством о явке к следователю.

Задержанный — 19-летний уроженец Минска, раньше привлекался за хулиганство, мелкое хищение и другие правонарушения. В феврале суд приговорил его к 240 часам общественных работ за кражу. Молодой человек состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, нигде не учится и не работает, сообщили в СК.